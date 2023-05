Pas d’annonce ministérielle pour les investissements routiers de la Capitale-Nationale

Québec investit près de 635 millions de dollars dans les deux prochaines années pour maintenir et mettre à jour le réseau routier de la région de Capitale-Nationale. Les ministres, Geneviève Guilbault et Jonatan Julien, se sont contentés d’un communiqué pour faire l’annonce, contrairement aux années antérieures et à la région de Chaudière-Appalaches où des ministres l’ont fait en personne.

Avec les inondations dans la région, les horaires des députés, notamment, on a décidé de faire cette annonce régionale attendue par communiqué de presse. Plusieurs députés feront des points de presse locaux dans les prochaines semaines , allègue par courriel le cabinet de la ministre des Transports pour expliquer son absence.

L’annonce devait tout de même être faite pour pouvoir lancer rapidement les appels d'offres, ajoute le cabinet.

Plus d’un demi-milliard

Les 634 834 000 $ serviront à couvrir 79 projets. Parmi ceux-ci, il y a la reconstruction de l'autoroute Félix-Leclerc, l'aménagement de clôtures pour la grande faune autour de la route 175 dans la réserve faunique des Laurentides et l'ajout de feux à clignotement rapide pour les traverses piétonnières à Neuville, Baie-Saint-Paul, Saint-Raymond et Saint-Gabriel-de-Valcartier.

Des feux à clignotement rapide sur une traverse piétonnière à Sudbury. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Plus précisément sur l’autoroute Félix-Leclerc, entre l'autoroute Henri-IV et le boulevard Neuvialle, un pont sera réaménagé et les accotements seront refaits pour éventuellement permettre le passage d’autobus.

Un peu plus de 76 millions de dollars sont dédiés à rendre le réseau plus sécuritaire, ce qui permet notamment de donner suite à des recommandations du Bureau du coroner.

Le ministère souligne aussi les projets qui ont été complétés en 2022, dont l'élargissement de l'autoroute Laurentienne dans le nord de Charlesbourg et la reconstruction de structures à Cap-Santé, Québec, Saint-Basile et Sainte-Brigitte-de-Laval.

Dans son dernier budget, Québec avait débloqué 3,3 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour le réseau routier dans la Capitale-Nationale et 1,34 milliard de dollars dans Chaudière-Appalaches.

Des ministres habituellement présents

En avril, la région de Chaudière-Appalaches a reçu 580 millions de dollars pour 128 chantiers de travaux routiers et ferroviaires. Les ministres et députés de la région, Martine Biron et Bernard Drainville, étaient présents pour la conférence de presse et ont répondu aux questions de journalistes. C’était avant l’annonce de l’abandon du troisième lien autoroutier.

La conférence de presse sur les investissements routiers en Chaudière-Appalaches du 3 avril 2023. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

En 2022, le ministre des Transports de l’époque, François Bonnardel, avait lui-même fait l’annonce des investissements routiers de 525 millions de dollars dans la région de la Capitale-Nationale.

Avec des informations d’Audrey Paris.