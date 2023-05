Des chauffeurs d’autobus scolaires en ont ras le bol des chauffards

Aujourd'hui, c'est en toute décontraction que Jason MacKinnon conduit son autobus scolaire. La raison est simple : aucun enfant n'est présent. La situation est complètement différente quand son autobus est rempli d'écoliers. Selon lui, les automobilistes insulaires sont responsables de ce climat d'insécurité.

« La situation est de plus en plus dangereuse. C'est un sentiment partagé parmi les chauffeurs et c'est encore pire dans les régions rurales. » — Une citation de Jason MacKinnon, président, syndicat des chauffeurs d'autobus scolaires de l'Î.-P.-É.

Pourtant, la province sévit contre les automobilistes qui ne respectent pas les feux clignotants. L'Île-du-Prince-Édouard est d'ailleurs la province canadienne qui punit le plus sévèrement les conducteurs qui commettent des infractions contre des autobus scolaires : jusqu'à 5000 $ d'amende ainsi que le retrait du permis de conduire.

C'est toujours insuffisant, selon Jason MacKinnon. Je voudrais voir la loi évoluer. Il ne devrait plus y avoir plusieurs sanctions mais une seule et unique sanction , clame-t-il.

Aujourd'hui en effet, une amende de 1000 $ est remise lors de la première infraction. Ce coût augmente à partir de la deuxième infraction, comme l'explique le constable de la GRC de l'Î.-P.-É. Gavin Moore.

Nous avons donné entre 12 et 20 amendes au cours des trois dernières années , admet-il.

Frustration des chauffeurs

Les chiffres avancés par les autorités insulaires frustrent les chauffeurs d'autobus scolaires. Selon eux, cela ne représente pas la situation vécue sur les routes de la province.

Rien que cette année, la Public School Branch a recueilli 111 signalements alors que l'année scolaire n'est pas encore terminée. L'an passé, ce nombre avait atteint 163.

Le processus est frustrant , clame Jason MacKinnon. On remplit des rapports, mais on ne sait pas ce qu'il se passe ensuite et on n'a aucune réponse de la part de nos employeurs , déplore-t-il.

La GRC se défend quand à l'écart constaté entre les signalements et les amendes infligées.

« Nous travaillons uniquement avec les preuves matérielles obtenues. Pour donner des sanctions, nous avons besoin d'identifier le conducteur, son véhicule, et d'avoir une description claire et précise des événements. » — Une citation de Gavin Moore, constable, GRC de l'Î.-P.-É.

Les chauffeurs comprennent les besoins de la GRC , mais pour eux, il est difficile d'assurer la sécurité des enfants tout en recueillant des informations sur les véhicules en infraction.

Un projet-pilote d'installation de caméras dans les autobus a été mené par le passé. Cet essai s'est soldé par un échec, selon Jason MacKinnon, car les caméras n'étaient pas d'assez bonne qualité.

Le syndicat des chauffeurs d'autobus scolaires a créé un groupe de travail pour tenter de réintroduire prochainement ce système.

D'ici là, il appelle à la prudence.

« Soyez prêt à vous arrêter lorsque les voyants rouges clignotent. C'est l'affaire de 10 secondes. » — Une citation de Jason MacKinnon, président, syndicat des chauffeurs d'autobus scolaires de l'Î.-P.-É.

Dix secondes qui peuvent sauver des vies.

