Sit-in interdits : le personnel à Maisonneuve-Rosemont proteste... par un sit-in

Dans une note interne à ses employés, le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal leur interdit les sit-in et il « interpellera le Tribunal administratif du travail » si le personnel recourt « à ce moyen de pression illégal ».

Dans cette note envoyée mercredi aux salariés, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal écrit que les récents événements aux urgences de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) ont mis en relief la nécessité d'agir pour contrer les sit-in .

À la mi-janvier, des infirmières de cet établissement avaient fait un sit-in pour signifier leur refus d'un plan de contingence qui avait été décidé par la direction de l'hôpital. Une centaine d'infirmières avaient menacé de démissionner, puis une médiatrice externe a été nommée pour dénouer la crise.

Au lendemain de cette manifestation de mécontentement, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal avait recommandé à la population d'éviter les urgences de l'hôpital, invoquant une grave pénurie de personnel. Les urgences de Maisonneuve-Rosemont avaient alors été fermées, sauf pour les cas considérés comme instables .

Dans la note de cette semaine, la direction écrit qu'il est primordial de ne pas compromettre les services auxquels la population a droit.

« Si un sit-in survient, nous allons interpeller le Tribunal administratif du travail, qui a le pouvoir d'intervenir. Tout d'abord en conciliation, puis pour ordonner le retour au travail du personnel sous peine d'outrage au tribunal. » — Une citation de Extrait de la note interne envoyée par le CIUSSS de l'Est-de-l'Île de Montréal

La direction précise aussi que les heures consacrées à ces arrêts de travail temporaires ne seront pas payées et qu'elles seront assorties du code GRÈVE . D'autres mesures disciplinaires pourraient être imposées, ajoute-t-on.

Un sit-in symbolique

Marguerite Denis, infirmière auxiliaire aux urgences de l'Hôpital Santa-Cabrini, à Montréal, dit avoir participé au sit-in vendredi pour signifier au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal qu'il manque des ressources dans le service où elle travaille. Photo : Radio-Canada

Pour protester contre cette interdiction, les infirmières de Maisonneuve-Rosemont ont fait un sit-in symbolique vendredi midi, soit quelques heures avant que la directive n'entre en vigueur.

Les infirmières font des sit-in pour dénoncer des situations dangereuses, a expliqué Pierre-David Gagné, un infirmier clinicien au bloc opératoire de l' HMR ayant travaillé aux urgences par le passé.

Il cite en exemple des tâches qui requièrent la présence de vingt personnes, mais qui sont confiées à six ou sept personnes. Quand on double ou on triple la charge de travail, c'est pas vrai qu'on donne des soins de qualité , s'insurge M. Gagné.

« Il va y avoir des erreurs et il va y avoir des morts. Qui en sera imputable? Le personnel en soins qui aura accepté de travailler en sous-effectifs. » — Une citation de Pierre-David Gagné, infirmier clinicien à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont

J'ai été surpris par la directive, choqué , a affirmé Denis Cloutier, président du Syndicat des professionnels en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, à Tout un matin sur ICI Première, vendredi.

M. Cloutier affirme avoir été inondé de commentaires de la part de tous les employés du réseau du CIUSSS , qui sont choqués également. Les professionnels en soins, dit-il, mènent le réseau à bout de bras depuis des années.

« Quand [les infirmières] font des sit-in, c'est parce qu'elles sont face à des situations où elles sentent qu'elles ne sont pas capables d'offrir des soins de qualité à leurs patients. » — Une citation de Denis Cloutier, président du Syndicat des professionnels en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Les sit-in, poursuit-il, sont destinés à forcer les employeurs à s'organiser pour trouver plus de monde , afin que les infirmières soient en mesure d'offrir des soins sécuritaires.

Le ton menaçant de la note qui a été envoyée tout juste avant la période estivale ne passe tout simplement pas , affirme M. Cloutier.

« Dire : "je vous enlève le droit de faire ça, et je vais vous accuser sur toutes les tribunes si jamais vous allez de l'avant", c'est une approche qui ne fonctionne pas et ça risque de mener à plus de démissions. » — Une citation de Denis Cloutier, président du Syndicat des professionnels en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

M. Cloutier affirme que la note de service s'adresse à tous les employés du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal. Mais les sit-in à proprement parler sont surtout le fait de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Hôpital Santa Cabrini, précise-t-il.

De janvier 2022 à janvier 2023, pour l'ensemble du CIUSSS-de-l'Est-de-l'Île-de-Montréal, le nombre d'heures supplémentaires obligatoires effectuées par le personnel en soins est de 22 835, selon les chiffres obtenus par le syndicat. L’essentiel de ces heures supplémentaire obligatoire est concentré à HMR, avec 18 856 heures.

Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal a décliné les demandes d'entrevue faites par Radio-Canada. Cependant, par courriel, un porte-parole du CIUSSS a reconnu que le ton de la note n'était pas le bon .

Améliorer les conditions de travail

Sur ICI RDI, vendredi toujours, Denis Cloutier a pressé le gouvernement de François Legault d'améliorer les conditions de travail des infirmières qui travaillent aux urgences de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, où la rétention de personnel représente le pire problème .

Bien que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ait annoncé la levée du niveau maximal d'alerte relativement à la COVID-19, le Syndicat des professionnels en soins de l'Est-de-l'Île-de-Montréal considère que l'urgence sanitaire n'est pas terminée pour ses membres.

Depuis le début de la pandémie, on est géré à coup d'arrêtés [ministériels] , affirme M. Cloutier, qui dit que les gestionnaires exercent une surveillance accrue sur le personnel, ce qui accroît indûment la pression, selon lui.

C'est bien beau le projet de loi 15, on va encore jouer dans les structures, mais j'invite le ministre [de la Santé du Québec, Christian Dubé], à faire un peu moins de com [communication] et à négocier pour vrai , dit-il.

Le projet de loi 15 vise notamment la création de l'agence Santé Québec, une société d'État qui supervisera les opérations de l'ensemble du réseau de la santé alors que le ministère continuera de déterminer les orientations et les budgets.

Les consultations particulières sur ce projet de loi, menées par la Commission de la santé et des services sociaux, doivent reprendre la semaine prochaine. Des ordres professionnels et des syndicats vont alors défiler devant les élus.