Le taux de chômage reste inchangé au Canada à 5 % en avril

Il s'agit de la première hausse notable de l'emploi à temps partiel depuis octobre 2022 , souligne l'agence fédérale qui rapporte la création de 48 000 emplois de plus à temps partiel­ en avril.

Ce sont les secteurs du commerce de gros et de détail qui ont généré le plus d’emploi le mois dernier au pays avec l’ajout de 24 000 nouveaux postes, tandis l’entreposage et le transport s’enrichissaient de 17 000 emplois. Les services d’enseignement ont quant à eux bénéficié de la création de 15 000 emplois supplémentaires.

Le nombre de travailleurs actifs a cependant reculé de 14 000 dans le secteur des services aux entreprises, aux bâtiments et le secteur des services de soutien en général, note statistique Canada. Ce qui se traduit par la création de 41 000 nouveaux emplois au net le mois dernier au pays.

« Le taux d'emploi — la proportion de personnes âgées de 15 ans et plus occupant un emploi — s'est maintenu à 62,4 % pour un troisième mois consécutif en avril. » — Une citation de Statistique Canada

On comptait 1,1 million de chômeurs le mois dernier au Canada. Selon Statistique Canada, la plupart d'entre eux étaient au chômage depuis 13 semaines ou moins (64,3 %) .

La proportion de chômeurs qui étaient au chômage depuis 27 semaines ou plus — les chômeurs de longue durée — s'est établie à 15,4 %, ce qui est en baisse par rapport à 19,5 % un an plus tôt et comparable à la proportion de 15,3 % observée en février 2020, avant la pandémie , ajoute-t-on.

C'est en Ontario qu'il s'est créé le plus d'emplois en avril (+ 33 000), suivi du Manitoba (+4000) et de l'Île-du-Prince-Édouard (+ 2200).

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Même si l'emploi se porte toujours bien en dépit des taux d'intérêt qu'on maintient élevés pour tenter de freiner l'inflation, le chômage a légèrement progressé dans la majorité des provinces en avril. Il n'y a qu'au Québec, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador que le chômage a régressé au cours de la période.

Au Québec, le taux de chômage s'établissait à 4,1 % en avril, en léger recul de 0,1 point de pourcentage par rapport à mars 2023.