L'information, d'abord révélée par Le Journal de Montréal, a été confirmée à Radio-Canada par une source au bureau du ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino.

Les enquêteurs de la GRC ont ainsi mené des activités de perturbation dans ces établissements, situés au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. La nature de ces manœuvres n'a pas été précisée. Selon cette même source, pour l'heure, personne n'a été arrêté et aucune accusation n'a été portée.

Il est important de noter que certaines activités sur lesquelles la GRC enquête se déroulaient dans des lieux où d'autres services légitimes sont – ou étaient – offerts à la communauté sino-canadienne , a tenu à souligner une porte-parole de la GRC par courriel.

La GRC poursuit son enquête sur des activités de répression transnationale, et sur les personnes responsables de celles-ci, pour s'assurer que les Canadiens d'origine chinoise et les autres Canadiens sont à l'abri de l'influence étrangère , a-t-elle ajouté.

Intimidation et harcèlement

Cette nouvelle intervient au moment où les relations sino-canadiennes sont particulièrement tendues, le Canada accusant la Chine de multiplier les actes d'ingérence et d'intimidation sur son territoire.

Le dernier en date concerne le député conservateur Michael Chong. Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a récemment mené une enquête sur un diplomate chinois installé à Toronto, qui aurait cherché à mettre de la pression sur le député et sa famille. C'est un vote de M. Chong en faveur d'une résolution condamnant le traitement des Ouïghours en Chine qui aurait ulcéré Pékin.

Le député conservateur Michael Chong. Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Jeudi, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, n'a pas fermé la porte à expulser du pays le diplomate en question. Elle évaluait alors les conséquences auxquelles nous serions confrontés en cas d'expulsion diplomatique, car il y aurait des conséquences . Les intérêts économiques, les intérêts consulaires, mais aussi les intérêts diplomatiques seraient touchés , a-t-elle ajouté.

Mme Joly a reçu vendredi l'appui de son premier ministre. En marge du congrès libéral à Ottawa, Justin Trudeau a répété qu'expulser un diplomate n'était pas une petite chose .

« C'est quelque chose qui doit être pris au sérieux. Je peux vous assurer que la ministre est en train de regarder de façon détaillée les options et les justifications, et de penser aux conséquences possibles. Mais nous allons agir de la bonne façon et j'ai confiance en la ministre. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

La Chine a démenti avec véhémence ces affirmations, et a menacé d'un même souffle Ottawa de représailles.

La Chine exhorte le Canada à cesser immédiatement cette farce politique , affirmait l'ambassade chinoise par communiqué. Si les provocations du Canada se poursuivent, la Chine y répondra à chaque étape, jusqu'à la fin .

De la répression en sol canadien

En mars, des médias révélaient l'existence de cinq « postes de police chinois » présumés au Canada. Les services de renseignements canadiens les soupçonnent d'abriter des agents chargés de traquer et d'intimider des ressortissants chinois, et de les convaincre par diverses tactiques de retourner au pays pour faire face à des accusations de fraude.

Pour l'heure, la GRC n'a pas précisé quelle est la nature des activités illégales que ses agents ont voulu perturber.

Deux de ces organismes suspectés d'abriter ces activités clandestines se trouvent au Québec. Le Service à la famille chinoise du Grand Montréal, qui se trouve dans le quartier chinois, et le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud, situé à Brossard, en Montérégie, sont des organismes à but non lucratif qui aident les nouveaux arrivants à s'intégrer au Canada.

Les deux institutions font présentement l'objet d'une enquête de la GRC . Leurs représentants démentent fermement les allégations à leur sujet. Lors d'un point de presse vendredi, le sénateur indépendant de la Colombie-Britannique Yen Pau Woo a manifesté son soutien aux organisations et a dénoncé une chasse aux sorcières menée contre elles.

Avec des informations de Louis Blouin