Mélanie Noël : choisir son chemin

Ce rêve, Mélanie le porte depuis longtemps, sans jamais y croire véritablement, elle qui se définit d'abord comme une sprinteuse. J'ai toujours été, depuis que je suis jeune, bonne dans les courtes choses intenses , explique l'autrice, ajoutant que le refus d'une maison d'édition, étonnamment, lui a donné l'élan d'une marathonienne.

Roman ou autofiction?

Mélanie Noël révèle quelques pans de sa vie personnelle et de son parcours dans ce roman de 192 pages, composé de courts chapitres. On y suit un personnage féminin dans sa quête de l'amour et du bonheur au quotidien, notamment à travers trois hommes marquants.

« C'est très proche de moi. Sûrement qu'on pourrait appeler ça une autofiction. Il y a des chapitres qui sont complètement inventés, des dialogues inventés, des gens de ma vie qui sont amalgamés dans un seul personnage. » — Une citation de Mélanie Noël, poétesse et romancière

La plume est concise et poétique, douce et sensible. La poésie n'est jamais loin d'ailleurs, même dans l'univers romanesque de l'écrivaine. Le phrasé est brodé d'humanité dans chacune de ses œuvres, y compris son premier roman.

La figure paternelle

Le père de Mélanie Noël est bien présent dans le roman. Il y a beaucoup de mon père dans moi, dans mes choix et dans mon livre.

En entrevue, elle raconte ce moment émotif vécu alors que son père l'appelle après la lecture de son livre.

Il m'a dit : ''J'ai fini de lire ton livre. Ça méritait un appel, ce livre est excellent. J'ai adoré la philosophie. Je détourne mon regard et je te regarde Mélanie.'' Là, je suis partie à pleurer. Juste pour ça, il méritait d'être écrit.

«Debout dans vos absences» est le premier roman de Mélanie Noël. Cette dernière a déjà collaboré, notamment, avec Richard Séguin et Fred Pellerin. L'œuvre sur la couverture est signée par Deborah Davis. Photo : Jessica Garneau

Les tortues, fortes et fragiles

La survie d'une espèce repose sur une multitude de petits miracles , peut-on lire à la page 84 de son roman. Tout au long de l'ouvrage, des parallèles fascinants avec les tortues sont décrits. Par exemple, leur instinct de survie phénoménal qui a mené ces reptiles à durer des millions d'années. En même temps, qu'il y ait juste un œuf sur mille, qui devient une tortue adulte, c'est fragile la survie. Je trouvais ça tellement poétique toutes ces données-là, que j'ai approfondi mes connaissances pour écrire le livre , explique Mélanie. Les tortues ressemblent en quelque sorte à l'héroïne, qui tente elle aussi de survivre au quotidien, aux trahisons, aux petits et grands abandons.

Se trouver

Dans un chiffre, tu ne vois pas l'humain. Dans les mots, tu sens la chaleur humaine. C'est ce qui me manquait quand je comptais , explique la comptable de formation, qui préfère aujourd'hui raconter, comme journaliste, poétesse et parolière. Cette brasseuse d'idées et amoureuse des mots a déjà collaboré avec Richard Séguin, Fred Pellerin et David Goudreault. Elle a également publié en 2018 un album, Les futurs disparus, en compagnie du photographe René Bolduc et un recueil de poésie en 2022.

Elle ajoute donc à ses nombreux titres professionnels celui de romancière. Et elle assume maintenant ce nouveau chapeau.

« J'ai eu des périodes de doutes, de remises en question. Il était imprimé, je l'ai relu. Ce livre-là, je dois l'avoir lu 120 fois, certain! » — Une citation de Mélanie Noël, poétesse et romancière

Mais là, je suis juste dans l'excitation et dans le positif. J'ai confiance au livre, et je vais le laisser travailler.

Debout dans vos absences, aux éditions Hamac, est disponible dès maintenant.