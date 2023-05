Drame à Akwesasne : trois personnes inculpées en Inde

Ce voyage a entraîné la mort de huit personnes issues de deux familles qui tentaient de se rendre illégalement aux États-Unis. Quatre victimes étaient originaires de l’Inde, et quatre autres de la Roumanie.

Le surintendant de la police du district de Mehsana, dans l'État du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, Dinesh Singh Chauhan, a annoncé jeudi la mise en examen de deux individus locaux et d'un troisième qui pourrait vivre au Canada.

Le trio, qui n'a pas encore été arrêté, est inculpé en vertu de quatre articles du Code pénal indien, notamment pour avoir causé la mort par négligence, abus de confiance criminel, tricherie et malhonnêteté pour obtenir la livraison d'un bien et association de malfaiteurs, selon une copie de la plainte déposée par la police.

La plainte décrit en détail les dernières étapes du parcours de la famille indienne dont les membres ont perdu la vie à Akwesasne. Elle affirme que les courtiers indiens ont d’abord présenté l’itinéraire du voyage, puis ont donné de fausses informations, suggérant que la famille allait traverser la frontière en taxi, avant de leur dire au dernier moment qu’ils devaient utiliser un bateau.

La plainte, obtenue par CBC , affirme également que les familles indienne et roumaine ont été poussées à monter à bord d’un bateau qui ne cessait de tomber en panne par mauvais temps.

Les accusations portées en Inde sont les premières liées aux morts survenues sur le fleuve Saint-Laurent et semblent viser les passeurs qui ont organisé le voyage fatal.

100 000 $ pour traverser, selon la plainte

C’est Ashvinbhai Galalbhai Chaudhary qui est à l’origine de la plainte. Il est le frère cadet de Pravinbhai Veljibhai Chaudhary, qui est mort dans la tragédie en compagnie de sa femme, Dakshaben, et de ses deux enfants, son fils Mitkumar et sa fille Vidhiben. Ils sont tous originaires du district de Mehsana.

Ashvinbhai Galalbhai Chaudhary, 40 ans, a mentionné qu'il avait maintenu le contact avec sa famille par téléphone et par la messagerie WhatsApp jusqu'aux derniers instants.

Il a précisé que sa nièce lui avait envoyé un texto le 29 mars, vers 22 h, alors qu'elle était assise sur le bateau. Quelques heures plus tard, le service de police de la communauté mohawk d’Akwesasne a rendu publique la nouvelle de corps repêchés.

Leur bateau ne fonctionnait pas de temps en temps et le temps était très mauvais. Après cela, il n'y a eu aucun contact avec eux , peut-on lire dans la plainte que CBC a pu traduire.

Pravinbhai Veljibhai Chaudhari (à droite), Vidhiben Pravinkumar Chaudhari, (la femme à gauche), et Mitkumar Pravinbhai Chaudhari (au centre) ont été retrouvés morts dans les eaux du fleuve Saint-Laurent à Akwesasne. (Photo d'archives) Photo : CBC

M. Chaudhary a aussi mentionné que son frère était en visite au Canada, en mars, avec sa famille lorsqu'il a reçu un appel d'un homme qu'ils connaissaient tous les deux, Nikulsinh Shamaruji Vihol. Ce dernier dirigeait une entreprise locale à Mehsana, appelée Bajaj Finance. M. Shamaruji Vihol a dit à son frère qu'il pouvait le faire entrer aux États-Unis pour environ 100 000 $ canadiens.

Il [Nikulsinh Shamaruji Vihol] fait ce genre de travail , a expliqué M. Chaudhary, selon la plainte déposée par la police.

Pravinbhai Veljibhai Chaudhary a alors demandé à son frère de l’aider à financer le voyage, ce qu’il a fait en amassant des fonds auprès d’amis et de membres de la famille.

Ashvinbhai Galalbhai Chaudhary affirme que des passeurs ont fait pression sur la famille de son frère pour qu'elle monte à bord d'un bateau par temps de tempête avant de se noyer dans le fleuve Saint-Laurent, en mars. Photo : Radio-Canada / Sanket Sidana

L'argent a été remis sur une route près d'un temple local à Nikulsinh Shamaruji Vihol et à un autre homme, nommé Arjunsinh Ranjitsinh Chavada, selon la plainte de la police. Ce dernier est le beau-frère de Sachin Gajendrasinh Vihol, qui aurait vécu au Canada pendant cinq ans et aurait été leur contact dans le pays, selon la plainte.

Après le paiement, Sachin Gajendrasinh Vihol aurait fait en sorte que Pravinbhai Veljibhai Chaudhary et sa famille prennent l'avion de Winnipeg à Montréal. Ensuite, ils ont été déplacés dans plusieurs endroits au cours des six ou sept jours suivants, d'un motel à des endroits où il n'y avait pas d'eau pour les douches et peu de nourriture, toujours selon la plainte. Pendant tout ce temps, les passeurs présumés ont dit aux Chaudhary qu'il n'était pas encore sécuritaire de traverser.

Sachin Gajendrasinh Vihol insistait sur le fait qu'ils traverseraient la frontière en taxi, mais qu'ils attendaient le bon moment. C'est alors que le plan a changé. Il a dit à la famille qu'ils feraient désormais un court trajet en bateau qui devrait durer au maximum cinq à sept minutes, selon la plainte.

La communauté d’Akwesasne chevauche les frontières de l’Ontario, du Québec et de l’État de New York. Photo : Radio-Canada

Incités à monter à bord d'un bateau en pleine tempête

Le jour du départ, une voiture est venue chercher les Chaudhary. La famille roumaine se trouvait également dans le véhicule. La plainte soutient que la famille roumaine voulait annuler le trajet parce que le temps était orageux ce soir-là.

Des appels téléphoniques ont eu lieu entre Pravinbha Veljibhai Chaudhary et son frère. Ashvinbhai Galalbhai Chaudhary a dit à Nikulsinh Shamaruji Vihol qu'il ne voulait pas que son frère monte sur le bateau.

Au bout d'une heure, mon frère m'a appelé. Il m'a dit que [Sachin Gajendrasinh Vihol] leur avait dit qu'ils devaient partir le jour même et que s'ils ne partaient pas ce jour-là, il y aurait un problème , a expliqué le frère endeuillé dans sa plainte.

On les a incités et on leur a parlé pour qu'ils aient confiance et soient prêts à rejoindre les États-Unis. Mon frère leur a fait confiance et était prêt à monter dans le bateau pour traverser la rivière.

C’est la dernière fois qu’il a parlé à son frère.

Selon la plainte, Ashvinbhai Galalbhai Chaudhary a téléphoné à Nikulsinh Shamaruji Vihol en constatant que son frère ne l'avait pas encore recontacté et alors qu’on lui disait d’attendre. On lui a alors dit que son frère et sa famille avaient été arrêtés par les autorités américaines après avoir traversé le fleuve et être entrés en Amérique. Nikulsinh Shamaruji Vihol n'a, par la suite, plus eu aucune nouvelle.

Ashvinbhai Galalbhai Chaudhary a ensuite expliqué avoir appris, le 1er avril, par l’entremise des réseaux sociaux et des médias, que sa famille était morte dans le fleuve.

Nikulsinh Shamaruji Vihol, Sachin Gajendrasinh Vihol et Arjunsinh Ranjitsinh Chavada sont accusés par la police indienne. Aucun de ces hommes n'est en détention.

Deux corps supplémentaires ont été repêchés le 31 mars à Akwesasne, en plus des six corps découverts la veille. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

CBC n'a pas vérifié de manière indépendante si une personne du nom de Sachin Gajendrasinh Vihol vivant au Canada aurait pu être impliquée.

Personne n'a encore été inculpé au Canada.

Au Canada, l’enquête est menée par la police mohawk d'Akwesasne. Les huit membres des deux familles sont montés à bord d'un bateau sur l'île de Cornwall, qui fait partie du territoire d'Akwesasne. On pense qu'ils sont partis depuis la partie sud-est de l'île.

La police continue de rechercher Casey Oakes, un résident d'Akwesasne âgé de 30 ans, qui a été vu pour la dernière fois en train de larguer les amarres à bord d'une embarcation bleu clair dans la soirée du 29 mars.

Casey Oakes est toujours porté disparu et la police poursuit ses recherches. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / HO

Plusieurs organismes, dont la Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l'Ontario et la Sûreté du Québec, participent à l'enquête en cours. De son côté, Homeland Security Investigations a lancé une enquête parallèle aux États-Unis.