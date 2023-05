Plus de 13 000 personnes doivent fuir les feux en Alberta

Nassima Way

La grande majorité des 7200 habitants de Drayton Valley ont dû quitter leur logement en catastrophe, la nuit dernière, en raison d’un ordre d’évacuation. En tout, en Alberta, plus de 13 000 personnes sont maintenant visées par des ordres d'évacuation en raison des feux qui font rage dans le centre et le nord de la province.

Le feu situé au sud-est de Drayton Valley a traversé la rivière Saskatchewan Nord durant la nuit. Il se trouve maintenant à seulement 7 kilomètres des limites de la municipalité.

Il a une superficie de 1500 hectares et il brûle en ce moment entre la rivière et la route 22 , note Christie Tucker, d’Alberta Wildfires.

Elle ajoute que, puisque ce brasier est à l’extérieur de la zone forestière, Alberta Wildfire ne gère pas les opérations sur le terrain. Cependant, la province a envoyé de l’aide pour appuyer les pompiers de la région. En tout, 26 pompiers, 3 hélicoptères et 11 bombardiers à eau travaillent ensemble pour le maîtriser et surtout l'empêcher d’atteindre Drayton Valley.

En raison de la menace que le feu pose, le comté de Brazeau a ordonné l’évacuation immédiate des habitants de Drayton Valley et de ceux qui vivent à proximité du brasier, peu avant 23 h jeudi.

Selon le préfet du comté, Bart Guyon, les conditions météorologiques sont préoccupantes, car le vent souffle en direction de Drayton Valley.

« Je suis très inquiet. » — Une citation de Bart Guyon, préfet du comté de Brazeau

Des autocars ont été nolisés pour conduire les personnes évacuées dans des centres communautaires, notamment au Centre EXPO d’Edmonton.

Le Centre fournit un hébergement temporaire, de la nourriture, des vêtements, des soins pour les animaux et des soins de santé. Les dons ne sont pas acceptés pour le moment , indique le communiqué de presse de la Ville.

Des résidents de Drayton Valley qui ont été évacués en raison de feux de forêt ont trouvé refuge au centre d'Exposition d'Edmonton. Photo : Radio-Canada

Lisa Dack a quitté sa maison en trombe, au milieu de la nuit, avec sa fille et leur chat. Tout ce que l’on pouvait voir, c’était de plus en plus de fumée. Alors nous avons pris ce que nous pouvions et nous avons laissé le reste derrière nous , raconte la résidente de Drayton Valley.

« Nous n’avons pas encore pu dormir. » — Une citation de Lisa Dack, évacuée de Drayton Valley

Stony Plain a également ouvert son centre communautaire pour accueillir les évacués. Le rodéo qui devait commencer vendredi et durer toute la fin de semaine a été annulé, et les animaux ont été évacués.

Le comté de Brazeau, où se trouve, Drayton Valley a déclaré l'état d’urgence local.

Drayton Valley se trouve à 135 kilomètres à l’ouest d’Edmonton.

Plus de 70 feux dans la province

Plus tôt, jeudi, des résidents de la communauté autochtone de Fox Lake, quelque 750 kilomètres plus au Nord, ont dû trouver refuge au centre communautaire sportif de High Level, après la destruction d'une vingtaine de résidences, du poste de police et du magasin général Northern par le feu.

Le feu à Fox Lake est toujours actif et couvre 4400 hectares , indique Christie Tucker, qui ajoute que l’évolution technologique a permis aux opérations d'extinctions de se poursuivre toute la nuit.

La nation autochtone est située au nord de la rivière de la Paix. La majorité des évacués ont dû d’abord la traverser, puis emprunter des routes accidentées afin d’arriver à High Level.

L’évacuation a été complexe , dit Stephen Lacroix, le directeur de l'Agence de gestion des urgences de l'Alberta. Durant les évacuations, le feu s'est rapproché du quai, donc les évacués ont dû trouver un autre endroit pour débarquer , dit-il

Les opérations d'évacuation ont dû se poursuivre par les airs. Christie Tucker dit que 115 personnes ont été évacuées par hélicoptère.

Un feu non maîtrisé brûle près de la communauté de Fox Lake, dans le nord de l'Alberta. Photo : Fournie par Bridgette Loonskin

Le chef de la Nation crie de Little Red River, Conroy Sewepagaham, dit que près de 3700 personnes ont été évacuées hier. D’après nos informations, tout le monde a pu quitter la communauté , dit-il.

Le chef espère reconstruire ce que la communauté a perdu lorsque tout le monde pourra y retourner. Les hélicoptères jettent de l’eau sur les maisons, mais, malheureusement, nous n’arrivons pas à les sauver , précise-t-il.

Le Québec et l'Ontario en renfort

Plus de 70 feux brûlent dans les régions du centre et du nord de la province. Plus d'une vingtaine n'étaient toujours pas maîtrisés vendredi matin.

Les autorités craignent que certains se propagent encore et que de nouveaux incendies éclatent en raison des conditions météorologiques. La situation change très rapidement. Il va faire plus chaud, il va y avoir plus de vent, donc nous nous attendons à ce que l’activité des feux soit extrême , avertit Christie Tucker.

L'Ontario et le Québec envoient 79 pompiers pour prêter main-forte aux pompiers albertains.

Deux représentants de la SOPFEU et huit équipes d’attaques initiales (32 pompiers forestiers) y seront déployés. Le départ est prévu samedi matin à 10 h, à l’Aéroport international Jean-Lesage, à Québec , précise le communiqué de la Société de protection des forêts contre le feu.

Nous en avons déjà demandé plus , ajoute Christie Tucker.

État d’urgence locale dans le comté de Yellowhead

Le comté de Yellowhead, situé à l’ouest d'Edmonton, a élargi son état d’urgence local à l’ensemble de son territoire en raison des feux qui menacent des habitations dans la région, notamment dans le hameau d'Evansburg. Un ordre d’évacuation vise les personnes qui vivent au nord-ouest, à l’ouest et au sud-ouest du barrage Brazeau.

Le comté de Parkland, limitrophe du comté de Yellowhead, a demandé de son côté l’aide des personnes qui possèdent de la machinerie lourde. Nous avons un besoin urgent de ressources , a indiqué le comté sur sa page Facebook, jeudi, peu avant minuit.

À 19 h 30, jeudi, le comté de Parkland a ordonné l’évacuation immédiate des maisons et des bâtiments se trouvant à proximité d’un feu, dont l’ensemble de la population d'Entwistle. Les habitants avaient déjà été évacués une première fois le 29 avril.

Les pompiers utilisent des extincteurs automatiques pour protéger les résidences à risque. Ils surveillent la situation de près , précise le comté.

Évacuation à Lac Ste. Anne

Au nord-est d'Edmonton, l’état d'urgence local a aussi été déclaré dans le comté de Lac Ste. Anne, où des habitants ont dû évacuer leur logement vendredi, peu après 2 h.

Le comté a ordonné une autre évacuation à 13 h 30, vendredi, pour tous les résidents qui habitent de la route de comté 553 jusqu’à la route de comté 555 et du rang 51 jusqu’au rang 54.

Les évacués peuvent trouver refuge au centre Diamond, à Mayerthorpe. Les personnes qui n’ont pas reçu d’ordre d’évacuation doivent se préparer à cette éventualité.

Comtés touchés par des ordres d'évacuation  (Nouvelle fenêtre)  (en anglais) depuis jeudi :