Cycles Devinci remporte le Dubuc de l’entreprise de l’année

Il s’agissait de la 19e édition de l’événement récompensant les entreprises saguenéennes qui se sont démarquées au cours de la dernière année.

Cycles Devinci, qui se spécialise dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vélos haut de gamme, a également raflé le prix Entreprise manufacturière. La compagnie emploie 150 personnes.

Le Dubuc Entreprise de l’année, c’est une reconnaissance très importante, pour nous, mais aussi pour nos 150 employés. Je leur dédie d’ailleurs ce prix , a déclaré Francis Morin, directeur général de Cycles Devinci, en recevant son trophée.

De nombreuses entreprises ont été couronnées au cours de la soirée dans 11 catégories.

Construction Nivo-Tech, la Coopérative forestière Ferland-Boilleau, Mode Choc, Conformit technology, la Chaîne de travail adapté, le Gîte du Haut des Arbres, BOX-AM, Savard Chaussures et Diffusion Saguenay ont notamment été primées.

De nombreuses entreprises de la région ont été récompensées lors du gala de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le-Fjord. Photo : Gracieuseté

« Sur le territoire de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le-Fjord, 82 % des emplois sont liés aux PME. C’estpourquoi, à la Chambre, nous trouvons qu’il est essentiel de mettre en lumière les succès et les réussites des entrepreneurs d’ici. Avec l’ajout de nos trois nouvelles catégories, cette année, nous croyons que le g ala est maintenant très représentatif de notre écosystème », a mentionné la présidente-directrice générale, Sandra Rossignol.

Présente au gala, la députée de Chicoutimi et ministre responsable de la région, Andrée Laforest, a salué le travail des entrepreneurs de chez nous.

Je veux aussi offrir mes félicitations et mon admiration à tous les nommés, à toutes les personnes, hommes et femmes, qui ont osé aller de l’avant, de foncer et de persévérer dans le milieu des affaires. Il ne faut pas lâcher. On poursuit notre objectif afin d’en offrir toujours plus à notre population et à notre région pour que l’on continue de se démarquer , a-t-elle déclaré.

Le gala était animé par Marie-Ève Jean et Mylène Audet. La chanteuse Jeanick Fournier a enrobé la soirée de sa voix, appuyée de musiciens dirigés par William Croft.