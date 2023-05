Un nouveau programme à Windsor pour aider les victimes de toxicomanie

Le nouveau projet-pilote, le programme Nurse and Police Team (NPT), a été annoncé jeudi à Windsor.

Le programme vise à répondre plus efficacement aux appels non urgents liés à la consommation d'alcool et de drogues. Il permettra également de détourner les gens du système de justice pénale et des salles d'urgence des hôpitaux.

Dans ce cadre, des policiers seront associés à des infirmières de l'Hôpital régional de Windsor pour fournir des soins immédiats et orienter vers des services les personnes qui ont besoin d'une intervention avant qu'elles ne se rendent aux urgences.

Pour le chef de la police, le programme permettra aux agents d'utiliser leurs ressources plus efficacement.

L'objectif du programme NPT est de fournir des soins immédiats et de mettre les personnes dans le besoin en contact avec les services de soutien appropriés , a indiqué Jason Bellaire en conférence de presse.

Le projet-pilote doit débuter le 12 mai prochain et durer trois mois, après quoi son efficacité sera évaluée.

Les équipes d'agents et d'infirmières travailleront du vendredi au dimanche, de 11 h à 23 h.

Une initiative à long terme

En janvier, un projet-pilote a été lancé dans le but de réduire les temps d'attente des policiers aux urgences. Selon la police de Windsor, l'initiative a été couronnée de succès.

Le nouveau programme NPT vise à réduire la stigmatisation associée aux troubles liés à la consommation de substances psychoactives.

D'après David Musyj, PDG de l'Hôpital régional de Windsor, le partenariat vise à intervenir avant que les personnes ne nécessitent des soins d'urgence.

Les membres de l'équipe infirmière et les partenaires du service de police de Windsor vont travailler ensemble pour aider à résoudre les problèmes de toxicomanie et de santé mentale avant qu'une personne n'ait besoin de services d'urgence, en s'adressant à ces personnes là où elles se trouvent , a-t-il expliqué.

Selon Abbas Haider, qui agira comme infirmier dans le cadre du programme, les équipes du NPT allégeront les pressions exercées sur les ressources hospitalières.

Nous avons constaté dans de nombreux cas que les personnes que nous traitons auraient pu bénéficier d'un traitement plus précoce ou d'interventions qui auraient pu les empêcher de se rendre aux urgences , a-t-il expliqué. Malheureusement, ces personnes n'ont nulle part où aller le soir ou le week-end [...]. Nous aiderons ces personnes en matière de santé mentale et de toxicomanie.

Avec des informations de CBC