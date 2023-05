Des braconniers de civelles forcent NSP à fermer un barrage hydroélectrique

Un afflux de pêcheurs de civelles non autorisés a incité Nova Scotia Power à fermer l'un de ses barrages hydroélectriques le mois dernier. Depuis, les opérations ont repris, mais pas complètement à cause de la pêche illégale qui continue.

En raison de la proximité de cette activité avec notre centrale électrique sur le système hydroélectrique de la baie St. Margarets, [...] nous avons arrêté la production sur ce site le mois dernier pendant environ trois semaines , explique la porte-parole Jackie Foster

Elle ajoute que la production d'électricité se fait maintenant à plus petite échelle et sur une période plus courte chaque jour.

Le barrage hydroélectrique de la baie St. Margarets, à l'embouchure de la rivière North East, a été le théâtre de pêches nocturnes aux civelles, avant et après la fermeture de la pêche légale le 15 avril.

Les civelles sont de jeunes anguilles translucides pêchées au filet quand elles remontent des cours d'eau au printemps en Nouvelle-Écosse et dans le sud du Nouveau-Brunswick. Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

Les civelles, également connues sous le nom de bébés anguilles, sont les espèces de poisson les plus précieuses au Canada en termes de poids. Elles se vendent jusqu'à 5000 $ le kilogramme et sont expédiées vivantes en Asie où elles sont cultivées pour la consommation.

Plus de braconniers que de pêcheurs

Pêches et Océans Canada ( MPO ) a été contraint de fermer la pêche à la civelle dans les Maritimes en raison d'une augmentation sans précédent du braconnage.

Nova Scotia Power (NSP) a renforcé la sécurité sur le site.

Nous surveillons la situation et continuerons de prendre les mesures nécessaires pour réduire les risques et accroître la sécurité autour de nos installations , affirme Jackie Foster.

Le braconnage toujours répandu malgré la fermeture de la pêche à la civelle des Maritimes. Photo : Gracieuseté de Atlantic Elver Fishery

La rivière North East est l'une des nombreuses rivières où la pêche est habituellement permise pour la compagnie Atlantic Elver Fishery, qui est titulaire d'un permis commercial .

Mais Stanley King, qui représente la compagnie, dit qu'elle n'a même pas tenté de récolter sur cette rivière cette saison parce que les braconniers l’ont inondée.

Il rapporte que plus de 50 personnes y pêchaient déjà à l’ouverture de la saison au printemps.

L'augmentation du braconnage a incité Atlantic Elver Fishery et deux autres titulaires de permis commerciaux de la Nouvelle-Écosse à accuser le MPO de ne pas faire respecter la fermeture.

Le MPO se défend

Dans un communiqué publié mercredi soir, le bureau de la ministre fédérale des Pêches, Joyce Murray, rejette ces allégations.

La ministre des Pêches et Océans Joyce Murray. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il affirme que les agents de son ministère appliquent la Loi sur les pêches et travaillent avec la GRC et d'autres agences pour lutter contre la pêche illégale .

Depuis la publication de l'ordonnance sur la gestion des pêches le 15 avril [...] des efforts d'application ont été menés par les agents des pêches pour dissuader et perturber la récolte non autorisée de civelles , indique le communiqué.

Pour maintenir l'intégrité opérationnelle, nous ne divulguons pas le nombre d'agents actifs ni les activités d'application spécifiques qu'ils entreprennent.

Sean Fraser, admets que les services essentiels des agents des pêches durant la grève étaient limités. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Le MPO indique qu'entre le 15 avril et le 4 mai, les agents des pêches ont procédé à 30 arrestations et saisi 6,5 kilogrammes de civelles, un véhicule, 15 épuisettes et 27 pièges à poissons en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Certains pêcheurs commerciaux se sont plaints que les efforts ont été atténués pendant la grève de près de deux semaines des membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada, qui comprend des agents des pêches.

Le représentant de la Nouvelle-Écosse au cabinet fédéral, Sean Fraser, a admis que les services essentiels des agents des pêches qui devaient travailler pendant la grève étaient limités aux situations où la vie d'une personne était en danger, ou quelque chose d'une ampleur similaire.