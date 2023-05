OHL : le Sting de Sarnia fait sensation et suscite de l’espoir chez ses partisans

C’est du jamais-vu, les gens partout font des journées thématiques en jaune et noir pour démontrer leur appui pour l’équipe, c’est de la folie , explique Patrice Dufour, partisan du Sting depuis de nombreuses années.

« Que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des gens à la retraite, ils affichent fièrement leurs couleurs. » — Une citation de Patrice Dufour, partisan du Sting de Sarnia

Une demi-finale de hockey soulève l'euphorie et l'engouement à Sarnia ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Matins sans frontières Une demi-finale de hockey soulève l'euphorie et l'engouement à Sarnia. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Toute la communauté est derrière l'équipe locale qui franchit une si grande étape depuis sa création. Sarnia soutient l'équipe à 100 %. C'est un triomphe. C'est très excitant , s'exclame Jeff Astolfi, un autre partisan du Sting de Sarnia.

Selon le partisan Jeff Astolfi, les drapeaux du Sting sont partout à Sarnia en signe de soutien à cette formation qui fait rêver et vibrer toute la communauté du Sud-Ouest. Photo : Avec Autorisation de Jeff Astolfi

Quant au maire de Sarnia, , Mike Bradley, il se dit satisfait non seulement des performances du Sting, mais aussi du soutien de toute la ville.

La réaction de la communauté a été extrêmement heureuse et forte. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel volume dans les autobus de la ville , affirme Mike Bradley. C'est la première fois en 25 ans qu'il observe un tel engouement, assure-t-il.

De nombreux partisans ont dû patienter plusieurs heures pour mettre la main sur un billet, d'après lui. Le premier jour, des milliers de personnes ont fait la queue autour de l'aréna et certaines d'entre elles ont attendu de 6 à 10 heures pour acheter des billets pour cette série , précise le maire.

Selon lui, l'aréna de Sarnia, qui dispose de 4500 places, était plein à craquer.

Un match décisif vendredi à London

Les partisans de Sarnia sont convaincus que leur équipe va poursuivre son aventure.

Tant qu'ils restent concentrés et qu'ils ne deviennent pas trop impatients sur la glace, je pense qu'ils peuvent gagner. J'y crois au plus profond de mon cœur , lance avec certitude M. Astolfi.

« Il y a toujours de l'espoir, et cette année il semble que ce soit la bonne combinaison de talents et de compétences qui nous ait permis d'arriver à ce stade. » — Une citation de Jeff Astolfi, partisan du Sting de Sarnia

Il encourage les joueurs à aller de l’avant et à croire en eux-mêmes. Je leur dirais de ne pas perdre espoir. Travaillez, travaillez dur. Je crois qu'ils vont gagner , dit-il.

Le maire de Sarnia ne doute pas de la victoire, lui non plus. Je pense que cette équipe va gagner et qu'elle reviendra à Sarnia dimanche après-midi. Le bâtiment sera en ébullition , anticipe-t-il.

« Nous n'avions jamais atteint le stade des séries éliminatoires auparavant et ils ont atteint cet objectif. J'ai donc confiance en eux et je pense qu'ils atteindront la Coupe Memorial. » — Une citation de Mike Bradley, maire de Sarnia

Le Sting suscite de l'espoir

Les partisans du Sting de Sarnia voient en cette équipe un véritable espoir pour l'avenir du hockey dans la région. Notre victoire attirerait plus de talents dans notre ville, ce qui est bon pour la communauté et bon pour tout le monde , pense Jeff Astolfi.

Le maire de Sarnia est du même avis. Ce sont les modèles les plus accessibles pour eux. Ce sont les futures vedettes, un bon modèle pour les jeunes , explique-t-il.

De nombreux partisans prévoient partir dans la nuit de jeudi à vendredi vers London, pour être sûrs de pouvoir acheter des billets. Ceux-ci ne sont vendus qu'au guichet et non en ligne.

Le cinquième match de la série aura lieu vendredi soir à London et le sixième se déroulera dimanche après-midi à Sarnia.

Avec les informations d'Émilie Dessureault-Paquette et de Gabriel Nikundana