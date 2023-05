Le Tournoi Orange fracasse son record de participation pour son retour post-pandémie

Jusqu'à dimanche, près de 800 matchs seront disputés dans les différents gymnases de la ville de Sept-Îles. Selon le président du comité organisateur du Tournoi Orange, Jeannot Vich, le retour du tournoi était attendu avec beaucoup d’impatience par les quelques 3500 participants. Ce dernier constate que l'événement est plus populaire que jamais.

« On est à 432 équipes, 53 dans la catégorie mini-volleyball et 379 dans le volet régulier. » — Une citation de Jeannot Vich, président du comité organisateur du Tournoi Orange

On ne s'attendait pas à avoir un nombre record d'équipes, on pensait que ça allait recommencer, mais de manière plus progressive. On savait que les gens de Sept-Îles avaient hâte, mais sur l’ensemble des participants il y en a au moins la moitié qui viennent de l'extérieur , souligne-t-il.

Le président du comité organisateur du tournoi de volleyball Orange de Sept-Îles, Jeannot Vich Photo : Radio-Canada / Lydianne Ouimet

Pour assurer la tenue de cette compétition, de nombreux bénévoles et partenaires viennent en aide à l’organisation. On a quand même des enjeux de bénévoles, de collaborateurs, mais nous sommes prêts à faire un tournoi d'exception encore cette année , soutient Jeannot Vich.

Une organisation complexe

Victime de sa popularité, la marge de manœuvre de l’organisation est mince en ce qui a trait à la modification des horaires des matchs. Avant même le premier match, les horaires ont dû être remaniés puisque le train qui devait transporter les équipes de la Basse-Côte-Nord doit subir des travaux de maintenance.

Tous les plateaux sportifs de Sept-Îles sont utilisés durant le Tournoi de volleyball Orange. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

C’est un voyage de 12 heures en train. Les équipes devaient quitter jeudi matin, mais finalement le train décollera seulement vendredi vers 7 h. On avait prévu des matchs en début de soirée pour ces gens-là. Il faut donc revoir l’ensemble de l’horaire pour réussir à déplacer ces matchs. On n’a pas de créneau vide pour déplacer facilement les matchs , explique Jeannot Vich.

Malgré les défis, ce dernier s’attend à un tournoi hors de l'ordinaire. On s’attend à plein de sourires et à une participation festive. C’est le plus gros événement à Sept-Îles et l’un des plus gros au Canada , rappelle-t-il.

Le tournoi se tient du 4 au 7 mai prochain, un premier rendez-vous depuis celui de 2019.