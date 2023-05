Vendre des drogues dures à Vancouver comme geste de « désobéissance civile »

Au coeur du DTES , le propriétaire gare sa camionnette à laquelle est accroché son petit magasin mobile noir, devant quelques résidents venus pour l’événement.

Il lève le rideau, sort sa pancarte. Au menu de son drugs store : cocaïne, héroïne, méthamphétamine ou MDMA, vendues par petites doses, maximum 2,5 grammes.

Note au bas : Toutes les drogues vendues sont testées et exemptes de fentanyl.

L'exemption accordée par Ottawa ne couvre que la possession à des fins personnelles par des adultes, âgés de 18 ans ou plus, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

Je lance cette initiative parce que le gouvernement [fédéral] a décriminalisé la possession de certaines drogues, mais il ne garantit pas pour autant un approvisionnement sécuritaire et la crise des surdoses continue , explique-t-il.

Jerry Martin, qui a perdu son frère d’une surdose l'an dernier, veut aider comme il peut les personnes aux prises avec des dépendances. Il compte reverser la majeure partie de ses profits dans la sensibilisation et la lutte contre les surdoses.

Ces substances sont d’origine légale , dit-il, mais il sait que la vente, elle, ne l’est pas.

Je sais que la police va se pointer, s’ils m’arrêtent, je compte porter ma cause devant les tribunaux, assume le propriétaire du magasin. L’entrepreneur s'est dit prêt à aller en prison pour ses convictions et veut, à travers sa démarche, paver la voie à la légalisation, tout comme d’autres militants avant lui l’ont fait pour la marijuana.

Les voitures de police circulent dans le quartier, mais durant notre présence, aucune ne s’arrête.

Depuis le le 31 janvier 2023 et pour une période de trois ans, Santé Canada a autorisé la Colombie-Britannique à décriminaliser la possession de 2,5 grammes ou moins d'opioïdes comme l'héroïne, la morphine ou le fentanyl, la cocaïne, les méthamphétamines et l’ecstasy. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

En dépit de l’entrée en vigueur, fin janvier, du projet pilote de décriminalisation de la possession de petites quantités de drogues dures en Colombie-Britannique, le gouvernement fédéral reste clair : la vente ou le trafic de drogues illégales comprises dans l’exemption, quelle qu’en soit la quantité, est interdite, sauf en cas d’autorisation contraire.

La Ville de Vancouver confirme qu’à l’heure actuelle, aucune règle municipale, provinciale ou fédérale ne permet la vente de ces substances et qu’un permis pour ce genre de commerce ne peut être délivré.

Jerry Martin a passé 15 ans dans la rue et il est un ancien consommateur. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

Un geste de désobéissance civile

C’est un principe de base de la désobéissance civile. Il y a un besoin et il n’est pas comblé par les autorités, donc on voit des actions se mettre en place pour répondre à ce besoin [...] Dans l’histoire de la santé publique et des drogues, c’est comme ça qu’on a obtenu un certain nombre de victoires, comme les centres d’injection supervisée , explique Élodie Croullebois, vice-présidente du centre communautaire La Boussole, dans le DTES .

« C’est un geste symbolique fort, c’est fou d’avoir recours à ce genre d’initiatives, alors que nous sommes face à une responsabilité de la province. » — Une citation de Élodie Croullebois, vice-présidente à La Boussole

En 2020, le gouvernement de la Colombie-Britannique s’est engagé dans la voie d’un approvisionnement pharmaceutique sûr d'opioïdes et a même étendu son programme en 2021, mais dans les faits, c’est compliqué, on voit que l’accès n’est pas effectif , déplore Élodie Croullebois.

D'après le service du coroner de la province, le fentanyl est la drogue illicite la plus identifiée dans les cas de morts par surdose, présente dans plus de 80% des décès en 2022. En 2012, elle n'était identifiée que dans 4% des cas. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Malgré les efforts de la province et d'Ottawa, l’année 2022 a été la pire année en matière de surdoses en Colombie-Britannique, juste après 2021. En tout, 2314 personnes ont perdu la vie l’année dernière, c’est plus de 6 personnes par jour.

Consommer, mais en connaissance de cause

Devant le drugs store de Jerry Martin, des Vancouvérois ont fait le déplacement pour se procurer de l'ecstasy ou de la cocaïne. D’autres, comme Franck Vragovich, un résident du quartier, attendaient déjà à l’intersection de la rue Main et Cordova, avant même que sa camionnette n’arrive.

Il est le premier à se présenter au comptoir, pour acheter une pochette d'héroïne, à une vingtaine de dollars.

Franck Vragovich dit qu'il fume habituellement du fentanyl, de 20 à 40 fois plus puissant que l’héroïne selon Santé Canada. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

C'est la première fois que je m'en procure de façon sécuritaire. Je n’ai pas vu de vraie héroïne depuis près de 20 ans, elle devrait être bonne , sourit-il, avant d’ajouter qu’une dose comme ça pourrait être dangereuse pour quelqu’un qui n’en a jamais pris.