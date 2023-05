Les Golden Knights s’imposent lors du premier match face aux Oilers

Les Oilers ont profité d’une supériorité numérique pour s’inscrire au pointage après seulement 3:56 de jeu en première période. Leon Draisaitl de son endroit favori, le cercle de mise en jeu à la gauche du gardien, a marqué son huitième but des séries.

La réplique des Golden Knights ne s’est pas fait attendre. Quarante secondes plus tard, Nicolas Roy a reçu un cadeau du défenseur des Oilers Vincent Desharnais qui a raté son dégagement. Roy passé à Ivan Barbashev qui a déjoué Stuart Kinner pour créer l’égalité.

Vegas a pris les devants sur un but de Micheal Amadio qui a battu Skinner d’un tir précis, puis Mark Stone a doublé l’avance des locaux, en faisant dévier un tir de Riley Smith.

Leon Draisaitl, avec son deuxième du match, a réduit l’avance des Golden Knights alors qu’il ne restait que 10 secondes à la période. Il a marqué en lançant dans le dos du gardien alors qu’il se trouvait derrière la ligne des buts à la droite de Laurent Brossoit.

Après une deuxième période sans buts, les deux équipes en ont inscrit trois en l’espace d’une minute et 50 secondes.

Leon Draisaitl a d’abord marqué son troisième but du match, un deuxième en supériorité numérique à 1:35.

L’égalité n’a persisté que durant une minute et une seconde, car Ivan Barbashev a marqué son deuxième but de la rencontre, puis cinquante secondes plus tard c’était au tour de Chandler Stephenson de marquer, c’était alors 5-3.

Leon Draisaitl a inscrit son quatrième de l’affrontement avec 11:27 à faire à la période.

Jack Eichel a complété la marque avec un but dans un filet désert.

D'autres détails suivront