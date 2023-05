La femme accusée de voies de fait dit s’être défendue contre l’attaque d’un policier

Natasha Danais a nié avoir intentionnellement donné des coups de pied à deux agents de la Police régionale d’Halifax.

Au contraire, Mme Danais dit qu’elle cherchait à se protéger des coups de pieds des policiers et cherchait à éviter d’être piétinée par ceux-ci.

Frappée et prise à la gorge

Lorsqu’on lui a montré en cour des extraits vidéo des événements du 18 août 2021, Natasha Danais a expliqué mercredi qu’alors qu'elle était au sol, elle a bougé ses jambes dans un mouvement de bicyclette parce qu'elle craignait d'être encore coincée par le policier Chris DeLong.

Elle a dit avoir simplement essayé de me protéger pour ne pas être blessée encore davantage .

Elle a déclaré qu'avant de tomber et de se retrouver avec des policiers au-dessus d’elle, l'agent DeLong l'avait frappée avec ses pieds et l'avait saisie par la gorge.

[Il] me donnait des coups de pied, m’a poussée par la gorge. Il était debout devant moi avec un masque et ne répondait pas quand je lui ai demandé son nom ou son numéro de badge , a-t-elle raconté.

Plus tard mercredi, son avocat, Asaf Rashid, a soumis une série de photographies prises par l’accusée le jour même de la manifestation et les jours qui ont suivi. Elles montrent les ecchymoses sur sa gorge, sa poitrine, ses jambes et ses chevilles.

Mardi, un des policiers d’Halifax, Conor Gillam, avait affirmé que l’accusée lui avait arraché le masque médical qu’il portait.

Les policiers Brian Palmeter and Chris DeLong ont accusé Natasha Danais de leur avoir donné des coups de pied. L’agent DeLong a nié avoir donné des coups de pied à Mme Danais.

Natasha Danais a raconté à la cour qu’elle n’est jamais parvenue à savoir le nom du policier DeLong qui l’avait agressée avant qu’elle ne porte plainte elle-même contre la police d’Halifax.

Sur la route Spring Garden au centre-ville d'Halifax, le 18 août 2021, un abri de fortune est emporté par un chariot élévateur pendant que des policiers empêchent des membres du public de s'approcher. Photo : CBC / Mark Crosby

Les événements débattus sont survenus le 18 août 2021, alors des personnes sans-abri ont été expulsées des abris de fortune qu’ils occupaient sur un terrain vacant de la rue Spring Garden, au centre-ville d’Halifax.

Natasha Danais faisait partie des dizaines de manifestants qui se sont rendus sur les lieux ce jour-là pour dénoncer le démantèlement de leurs abris. Je trouvais ça important, car je m’étais retrouvée sans-abri quelques mois avant , a-t-elle dit à la cour.

La police a refoulé des citoyens s'opposant au démantèlement de campements de personnes sans-abri, le 18 août 2021 au centre-ville d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Le procès de la femme de 26 ans, accusée de voies de fait et d’entrave au travail des policiers, s’est terminé mercredi après-midi en cour provinciale à Halifax.

Le juge Kelly Serbu doit rendre sa décision d’ici le 18 août, deux ans après les événements.

Selon l'avocat de la défense Asaf Rashid, il s'agit du premier de quatre procès liés à cette manifestation.

La commission des commissaires de police d'Halifax a annoncé qu'un examen indépendant, effectué par des civils, serait effectué au sujet de la réponse policière à la manifestation de 2021.