Des résidents de Medicine Hat se rendent aux urgences pour leurs tests médicaux

Medicine Hat n'a plus qu'un seul laboratoire et les rendez-vous pour les tests de routine doivent généralement être pris un mois à l'avance.

Un jour ou deux ne devrait pas être déraisonnable. Une semaine ou deux, c'est jouer sur la limite. Un mois, c’est inacceptable , a déclaré Gerry Prince, médecin de famille à Medicine Hat.

Selon le Dr Prince, la situation est difficile pour les patients : Si certains examens peuvent attendre, d'autres ne le peuvent pas.

« [Si les patients] ont besoin [qu'un test] soit effectué dans la journée ou le lendemain et qu’ils vont au laboratoire, ils sont redirigés [aux urgences] pour l’obtenir. C’est une charge énorme dont ce service n'a pas besoin. » — Une citation de Gerry Prince, médecin de famille à Medicine Hat

Paul Parks, médecin urgentiste à Medicine Hat, n'a jamais rien vu de tel.

Si un test de laboratoire doit être effectué en moins de quatre ou cinq jours, une possibilité devenue inexistante, les patients sont tous redirigés vers le service des urgences , dit-il.

Selon l'urgentiste, le triage peut frustrer les patients, qui doivent souvent attendre plus longtemps étant donné leur état stable et non urgent.

Selon le Dr Parks, la situation s'est détériorée ces dernières semaines. Les urgences reçoivent des patients envoyés autant par des médecins de famille que par DynaLife.

Engagée par Services de santé Alberta (AHS), la compagnie privée DynaLife a pris en charge les services de laboratoire médicaux de la zone sud à la fin du mois de février.

Le médecin de famille Gerry Prince déclare que certains tests médicaux ne peuvent pas attendre un mois. Photo : Gerry Prince

La transition a été assez rude , a déclaré Gerry Prince.

Il ajoute que certains patients vont passer leurs examens de laboratoire dans des localités plus petites, comme Brooks ou Bow Island, qui ne sont pas préparées à recevoir un tel volume.

Recrutement en cours

Dans un courriel, le représentant d' AHS , Kerry Williamson, déclare que DynaLife cherche activement à réduire les délais et recruter du personnel au laboratoire de Medicine Hat.

D'après AHS , à la mi-avril, plus d’une vingtaine d’employés travaillaient au laboratoire et deux autres étaient en formation.

80 % des patients qui se rendent au laboratoire de Medicine Hat sont servis dans un délai de 40 minutes. Nous nous efforçons d'améliorer ce temps de service , a-t-il affirmé.

M. Williamson rappelle que les urgences ne sont pas un raccourci pour accéder aux services de laboratoire puisque les patients doivent toujours attendre d'être évalués par un urgentiste avant qu’un test soit effectué.

Services de santé Alberta encourage les patients à utiliser l'option virtuelle Save My Spot! de LifeLabs ou d’appeler la ligne de réservation au 1-877-702-4486 pour un rendez-vous à court terme.

Avec les informations de Jennifer Lee