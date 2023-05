La Ville de Sherbrooke se prépare aux éventuels incidents naturels 

Cent cinquante sinistrés doivent trouver refuge alors que la rivière Saint-François est sortie de son lit : voilà le scénario préparé par une firme externe qui a été dévoilé ce matin aux employés municipaux dans le cadre d'une simulation.

Pour les participants, c'est facile d'y croire quand on a aux nouvelles les événements qui arrivent à Baie-Saint-Paul , souligne le coordonnateur des services d’urgence de la Ville de Sherbrooke, Stéphane Simoneau.

C'était la première fois que la ville incluait dans son exercice annuel l'ouverture d'un centre d'hébergement. Selon le coordonnateur des mesures d'urgence, mettre en pratique la théorie est essentiel pour la préparation des équipes.

« C'est beaucoup plus payant en termes d'apprentissage, parce que les gens qui n'ont aucune connaissance ou qui débutent, c’est parfois difficile de faire des liens avec la théorie et les attentes sur le terrain. » — Une citation de Stéphane Simoneau, coordonnateur des services d’urgence de la Ville de Sherbrooke

Services aux sinistrés

En plus des services d'urgence, les employés municipaux sont appelés à intervenir en cas d'inondations à Sherbrooke.

L'équipe des loisirs devient l'équipe des Services aux sinistrés , précise Dany Bernier, le chargé de mission de cette équipe.

L'équipe des loisirs se transforme en équipe des Services aux sinistrés en cas d'urgence. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Pour plusieurs employés, il s'agissait mercredi d'une première expérience dans ce genre de contexte.

Je vais être très honnête, ce matin, on a perdu peut-être une demi-heure juste à s'orienter. Il y a des personnes qui rentraient dans le centre pour la première fois. Il y a des gens pour qui de l'avoir pratiqué, ça va descendre le stress, puis ça va aider à ne pas perdre cette petite demi-heure-là en début de journée. On va être plus rapidement en action sur le terrain , indique Dany Bernier.

Comme c'est souvent le cas dans des situations d'urgence, l’équipe de la simulation a dû composer avec plusieurs défis.

Le centre de contrôle a dit "à partir de telle heure, vous n’avez plus d'électricité" , relate notamment le chargé de mission des Services aux sinistrés.

Faire face aux incidents naturels

La formation est une manière de faire face aux incidents climatiques. Assurer un développement urbain responsable en est une autre.

Le développement qu'on a fait au fil des ans, des fois, est problématique, parce qu'on s'est approché des dangers , constate Stéphane Simoneau.

Sherbrooke, comme plusieurs autres villes, a d'ailleurs encore du chemin à faire pour rendre ses infrastructures moins vulnérables. Le réseau d'égouts, par exemple, est parfois incapable d'accueillir les fortes quantités de pluie. La mairesse Évelyne Beaudin soutient toutefois que les villes manquent de moyens financiers pour mettre les réseaux à jour.

« On vient ajouter une pression supplémentaire avec les changements climatiques. Ces pressions-là sont telles que les investissements qui sont nécessaires ne peuvent pas provenir des comptes de taxes des citoyens et des citoyennes. C'est beaucoup trop immense. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Malgré les investissements à venir, Sherbrooke n'est pas à l'abri d'une situation d'urgence. D'où l'importance de répéter annuellement des exercices comme celui de mercredi.

Avec les informations de Thomas Deshaies