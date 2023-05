Ordre d’évacuation immédiate dans le comté de Brazeau à cause d’un feu de broussailles

Le comté de Brazeau ordonne l'évacuation immédiate des résidents de certains secteurs en raison d'un feu de broussailles non maîtrisé au sud-est de Drayton Valley en Alberta.

L'ordre donné à 17 h 37, mercredi, vise le périmètre suivant : au nord de la route de comté 482, au sud de l'autoroute 39, à l'ouest du rang 64 et à l'est de l'autoroute 22.

Un centre d'accueil est ouvert au Omniplex de Drayton Valley situé au 5737 de la 45e Avenue.

Vers 19 h 45, le comté de Brazeau a annoncé qu’une tempête de vent avait changé la direction du feu, qui se dirige maintenant vers le nord-ouest.

L’autoroute 22 est fermée entre les autoroutes 616 et 39. Le comté de Brazeau demande à tous d’éviter le secteur.

Une dizaine de résidences ont été évacuées et environ 20 personnes ont été redirigées au centre d’accueil installé dans le MacKenzie Conference Centre de Drayton Valley.

Les services d’incendie de Drayton Valley et du comté de Brazeau ainsi que Alberta Forestry sont appuyés par des bombardiers d'eau et des retardateurs de flammes. Les pompiers du comté de Parkland et de Wetaskiwin ont été appelés en renfort.

Jusqu’à maintenant, la ville de Drayton n’est pas touchée par le feu. Aucun animal d’élevage ne serait en besoin d’évacuation, mais un bâtiment d’annexe a été détruit.

L'ordre d'évacuation du comté de Leduc est toujours en vigueur. Les rangs 24 et 25 sont fermés entre les routes de comté 474 et 475. Le feu de broussailles est contenu, mais les hautes températures et les vents pourraient l'aggraver.

L'ordre d'évacuation pour le comté de Leduc sera réévalué à 21 h 00, mercredi, et une mise à jour est prévue vers 21 h 30.

Plusieurs régions imposent des interdictions de feux dans la province, dont Edmonton, Saint-Albert et la zone forestière de Rocky Mountain House.