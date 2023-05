Surcharge et violence : des employés de soutien scolaire se disent à bout de souffle

Plus du tiers des employés de soutien des centres de services scolaires Harricana et du Lac-Abitibi sont à bout de souffle et songent quitter leur emploi.

C’est ce qui se dégage d’un sondage effectué en janvier dernier par la Fédération des employés de services publics-CSN et dont les résultats ont été rendus publics mercredi. L’exercice a été réalisé en préparation des négociations pour le renouvellement des conventions collectives avec le gouvernement du Québec.

Le syndicat représente le personnel en administration, en entretien, en adaptation scolaire, dans les services de garde en milieu scolaire et les surveillants du midi. Or, la majorité des répondants évoque un épuisement émotionnel souvent lié à une surcharge de travail et à un niveau grandissant de violence chez les élèves.

Plusieurs ont envisagé quitter leur emploi ou devancer leur retraite. Une détresse qui ne surprend guère Manon Gagnon, vice-présidente du Syndicat des employés de la commission scolaire du Lac-Abitibi.

Manon Gagnon, vice-présidente du Syndicat des employé-es de la commission scolaire du Lac-Abitibi. Photo : Gracieuseté

Je ne suis pas surprise du 59 % d’épuisement émotionnel. C’est justement le stress au quotidien, l’anxiété, l’impuissance de dire : ok, je ne suis pas capable de donner le soutien à l’élève comme je serais sensé, je n’ai pas de ressources , mentionne Mme Gagnon.

« Il manque de main-d’œuvre, les heures ne sont pas là. Toute la problématique de comportement augmente, mais il n’y a rien qui suit. Les gens vont donc voir ailleurs au lieu de tomber. On a des retraites anticipées, on a des employés qui ont quitté. » — Une citation de Manon Gagnon

Recrudescence de la violence

Le personnel de soutien assiste aussi à une recrudescence de la violence autant physique que psychologique. Le tiers des répondants affirme avoir subi de la violence de la part d’élèves. Une violence qui se manifeste aussi de plus en plus jeune.

Avant, on voyait ça au secondaire. Maintenant, ce sont des enfants qui sont en maternelle 4 ans , fait observer Nancy Therrien, présidente du Syndicat des employés de la commission scolaire du Lac-Abitibi.

« J’ai régulièrement des filles qui se font mordre, pincer, lancer des objets. Ça continue en 1re année, 2e année, ça va jusqu’en 6e année. Si les élèves ont manqué de ressources au primaire, rien n’est réglé lorsqu’ils arrivent au secondaire. » — Une citation de Nancy Therrien

Nancy Therrien, présidente du Syndicat des employé-es de la commission scolaire du Lac-Abitibi. Photo : Gracieuseté

Or, les intervenants n’ont plus les moyens d’agir en amont, soutient Annie Charland, présidente du secteur scolaire à la Fédération des employés de services publics. La plupart des techniciens en éducation spécialisée ont des horaires de plus de 25 heures. En plus de vivre dans des conditions précaires, ils n’ont pas le temps de travailler en prévention.

Les techniciennes en éducation spécialisée n’ont pas beaucoup d’heures, et pourtant, elles devraient en avoir beaucoup. Les filles sont tellement bookées, elles font juste éteindre des feux. Il y a une crise, on la calme, on rentre dans la classe et on va gérer l’autre crise. Ça ne peut pas marcher. Il faut avoir le temps de travailler avec l’enfant, sur ses habiletés sociales comme la gestion de la colère , insiste Annie Charland.

Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN. Photo : Gracieuseté

Des conditions à améliorer

La situation précaire de plusieurs membres du personnel de soutien, qui doivent souvent travailler durant leur pause ou leur heure de dîner, par exemple, les heures insuffisantes et les ratios personnel/élèves non respectés sont autant de facteurs qui nuisent à la rétention du personnel, selon le syndicat.

On parle de surcharge de travail, de techniciennes sur le plancher qui gèrent beaucoup d’élèves en difficulté en même temps. On manque de main-d’oeuvre qualifiée. Mais on a aussi des quarts d’emploi qui ne sont même pas à 35 heures par semaine. Il faut augmenter les heures des gens déjà présents, bonifier leurs conditions de travail. Ça pourrait faire en sorte que nos membres demeurent malgré tout le contexte , croit Pascale Boilard, présidente du Syndicat des employés de soutien scolaire Harricana.

Pascale Boilard, présidente du Syndicat des employées et employés de soutien scolaire Harricana. Photo : Gracieuseté

Invités à réagir à ce sondage, les centres de services scolaires Harricana et Lac-Abitibi ont indiqué prendre acte des résultats, mais ont refusé de commenter en raison des négociations syndicales qui sont en cours.