Un nouveau centre de santé au cœur du quartier Downtown Eastside

Le Vancouver Urban Health Center ( VUHC ), une clinique permanente, située au 219 rue Main, est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. Les services sont offerts en français et en anglais.

« Quand on a des besoins criants, les exprimer dans notre langue maternelle, c’est très important d’avoir cette opportunité-là et notre centre va l’offrir. » — Une citation de Dr Brian Conway

Le VUHC offre des services en réponse aux problèmes de santé physique et mentale, mais aussi aux problèmes sociaux et à ceux d’ordre administratif.

C’est en adressant les autres problèmes que l'on va adresser les problèmes médicaux de façon plus efficace. C’est ce que j’ai appris en travaillant depuis 25 ans dans le quartier et on doit se l’enseigner les uns et les autres , affirme le Dr Conway.

Le Dr Brian Conway insiste sur l'importance d'avoir des services offerts en français au coeur du DTES. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Depuis six semaines, le centre était ouvert de façon non officielle tous les mercredis après-midi. Le centre recense environ 30 visites par jour, selon le Dr Conway : « Donc, on répond à un besoin. »

D'après lui, c'est la suite logique des interventions ponctuelles et ambulantes qu’offre, depuis quelques années, l’équipe du Centre des maladies infectieuses, dans le quartier Downtown Eastside ( DTES ).

Le concept regroupe sous un même toit plusieurs services, dont une pharmacie au rez-de-chaussée. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

En mettant sur pied ce centre, Dr Conway et son équipe souhaitent créer un engagement durable envers un système de soins multidisciplinaires. « Les gens ne sont pas engagés, et ils essaient de s’engager, mais ils ne comprennent pas le système », explique le médecin. Le VUHC offrira donc un accès simplifié aux services dans un climat de confiance, ajoute-t-il.

Brian Conway reconnaît qu’il n’existe pas de solutions simples aux défis auxquels fait face la communauté du Downtown Eastside, mais il croit que ce nouveau centre permettra d'impliquer davantage la communauté dans la recherche de solutions durables.