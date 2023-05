Avec les températures plus élevées, la saison du jardinage arrive au Manitoba

Avec l'arrivée des températures plus élevées et à l'approche de l'été au Manitoba, des adeptes du jardinage en profitent pour offrir leurs conseils et discuter des tendances pour les jardins ainsi que les potagers.

Selon le copropriétaire des Jardins St-Léon, Colin Rémillard, une tendance se dessine cette année : celle de cultiver ses propres semis.

Il y a beaucoup plus de questions sur comment pousser à partir de graines soi-même; commencer ses plantes dans son salon, dans sa cave, avec ses propres lumières. Beaucoup de gens voulaient s’essayer eux-mêmes au jardinage à partir de la graine.

Bien que Colin Rémillard ait lui-même un penchant pour les potagers, il a l’impression que, cette année, « les vivaces traditionnelles », comme les pivoines et les buissons d'hydrangées, seront à l’honneur, surtout chez les nouveaux propriétaires.

Il ajoute que, en 2022, c’était vraiment les plantes tropicales, les gens étaient accros .

D'après l'entrepreneur, plusieurs amateurs de jardinage se sont rendus mercredi à l’ouverture de saison des Jardins St-Léon. La météo est vraiment une bénédiction, c'est la plus belle journée de printemps que j'ai vue depuis des années , dit-il en souriant.

De passage au marché, Kathy McCaw, une adepte du jardinage, se réjouit de l'arrivée de la chaleur. Quand on a regardé dehors ce matin, on a constaté que l'hiver manitobain a enfin disparu. L’été va commencer d’un jour à l’autre , ajoute-t-elle.

Lui aussi venu faire ses emplettes, Benjamin Baader est satisfait de ses trouvailles. J'ai acheté ces fleurs très jolies pour mon balcon à Wolseley , dit-il, désignant un bouquet coloré.

Colin Rémillard s'attend à ce que cette année, les vivaces traditionnelles soient à l’honneur. Photo : Radio-Canada

Un jardin aux saveurs de chez soi

Originaire du Sénégal et arrivé à Winnipeg il y a plus de 40 ans, Ibrahima Diallo constate une évolution marquée de l'offre de plantes sur les étagères.

Maintenant, on trouve de plus en plus des plantes exotiques dans les magasins qui vendent des plantes ici au Manitoba.

Ibrahima Diallo fait pousser une grande variété de piments et de plantes tropicales chez lui. Photo : Radio-Canada

« Venant d'un pays tropical, évidemment, on aime aussi retrouver des choses qu’on avait chez nous. Il y avait des légumes qu’on ne trouvait jamais au Canada, comme les aubergines amères, qu’on appelle "diakhatou" au Sénégal. Je n’en avais jamais vu ici avant de parler à un agronome, qui me dit : "Tiens, j’ai des graines pour toi." » — Une citation de Ibrahima Diallo

Les jardiniers d’expérience que sont Colin Rémillard et Ibrahima Diallo offrent deux conseils aux nouveaux jardiniers : le premier, se rappeler qu’ on est là pour s’amuser, faire des expériences et, le second, de ne pas trop arroser ses plantes ou leur donner trop d'engrais.

Les gens ont tendance à vraiment tomber en amour avec leurs plantes, à vouloir vraiment en prendre soin et puis, on les écrase avec notre amour , conclut Colin Rémillard.

Avec les informations de Jean-François Morin