Le NPD promet la création d’un nouveau crédit d’impôt pour le secteur énergétique

Ce congé d’impôt de 20 % serait réservé aux secteurs industriels émergents , comme ceux des technologies vertes, des minéraux critiques ou des carburants alternatifs. Il serait bonifié à 30 % si une entreprise crée des emplois très qualifiés ou vise un secteur d’innovation .

La cheffe du parti, Rachel Notley, estime le coût de cette nouvelle mesure à 400 millions de dollars.

Elle souhaite aussi instaurer un processus d’approbation accéléré pour les projets menés par des entreprises avec de bons antécédents. Si le promoteur d'un projet a de bons antécédents en matière de protection des travailleurs, de respect de l'environnement, de paiement des impôts et de respect des règles, alors [sa] demande sera traitée plus rapidement et [son] projet pourra être opérationnel plus tôt , explique-t-elle.

S’il est porté au pouvoir, le NPD promet également d’investir 18 millions de dollars sur 4 ans dans les centres de formations professionnelles.

Le NPD veut aussi bonifier le programme provincial de soutien au développement du secteur pétrochimique, aussi connu sous le nom d’Alberta Petrochemical Incentive Program ( APIP ), en y ajoutant quelques types d’activités industrielles qui n’y ont pas accès présentement.

Le Parti conservateur uni s’attaque à la crédibilité de leur adversaire

En conférence de presse, le candidat conservateur uni Brian Jean, qui est également ministre sortant du Travail, de l'Économie et du Développement du Nord, s’est attaqué à la crédibilité du NPD en matière économique.