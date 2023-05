Le camp de jour de Sept-Îles déjà complet

Un problème de recrutement de personnel est à l'origine du nombre limité de places disponibles dans les deux services. On n’a pas eu le choix , déplore la superviseure des centres communautaires et des événements spéciaux pour le service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles, Cindy Hounsell. C’est vraiment à cause de la main-d’œuvre.

Cette année, 400 jeunes sont inscrits pour le camp de jour et 200 au service de garde. Ce sont des chiffres similaires à ceux de l’année précédente.

Plus de 60 employés sont nécessaires au bon fonctionnement du service pour la période estivale, dont 36 animateurs, 12 animateurs-accompagnateurs et 10 animateurs au service de garde en plus du personnel responsable.

Le thème du camp de jour, cette année, est Super Star et, encore une fois, l’école Jean-du-Nord sera l'hôte de ses activités tout l’été.

De nouvelles places pourraient être offertes en fonction du recrutement de nouveau personnel. Si on arrive à trouver suffisamment d'animateurs, on va ouvrir de nouvelles places et ce sont les personnes inscrites sur la liste d'attente qui vont être appelées , explique Cindy Hounsell.

Les étudiants et travailleurs souhaitent postuler aux postes ouverts au camp de jour et au service de garde estival de Sept-Îles ont jusqu'au 14 mai pour poser leur candidature à titre d'animateur ou de responsable.

Les parents ont jusqu’au 11 mai pour inscrire leurs enfants sur la liste d’attente au camp de jour et au service de garde.