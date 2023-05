Les Maple Leafs sur la piste des Panthers en vue de leur match jeudi

L'équipe torontoise a tenu une séance d'entraînement optionnelle à laquelle ont participé la grande majorité des joueurs, mercredi. Ils ont notamment planché sur les pistes possibles pour contenir le trio de Matthew Tkachuk qui a inscrit deux buts mardi soir.

On voudra évidemment commencer mieux qu'on ne l'a fait , a établi l'attaquant Auston Matthews.

Les Maple Leafs ont connu un modeste début de match contre les Panthers en lever de rideau de la série. Ils ont obtenu plusieurs chances de marquer, notamment en avantage numérique, mais ils n'ont pas su les convertir en buts.

Ça a été un peu un problème pour notre équipe lors de la dernière série et [mardi] soir encore. Des fois, ça peut être difficile de se sortir du trou qu’on se creuse nous-mêmes, surtout à ce temps de l’année où il y a si peu d’espace. Je pense que de commencer avec plus d’urgence et de rythme dans notre jeu et éviter de tirer de l'arrière rapidement pourra assurément nous bénéficier , a-t-il dit.

« Pour la majeure partie, nos succès dépendront de notre effort, de notre sentiment d’urgence et des batailles que l'on peut gagner. On doit repartir à neuf et avoir en tête d'être plus difficile à affronter. » — Une citation de Auston Matthews

Les Maple Leafs ont déçus leurs partisans avec une défaite lors de leur premier match de deuxième tour en 19 ans. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

L'entraîneur-chef Sheldon Keefe a été d'accord pour dire que tirer de l'arrière, comme son équipe a pris la fâcheuse habitude de le faire, pose un important défi, mais il a été encore plus loin dans sa réflexion avec les journalistes.

On a eu la chance de prendre les commandes du match, mais on ne l'a pas fait et on s'est effacé à partir de là. Tu ne peux pas faire ça, pas à la maison. C'est ce qui nous est arrivé. On doit corriger ça et il n'y aura pas meilleur moment pour faire ça que demain.

Le pilote des Maple Leafs n'a pas écarté la possibilité de modifier ses trios en vue du deuxième match contre les Panthers. Les ajustements qu'il a apportés au cours de la première rencontre ont porté fruit, dit-il. Il n'a pas voulu préciser sa pensée sur cette question, mais il a reconnu que séparer Auston Matthews et Mitch Marner figure parmi ses options.

On aimerait trouver un rythme. On a tenté d'en trouver lors de la dernière série et on n'y est jamais vraiment parvenu. On l'a vu pendant la saison régulière, peut-être que c'est pour le mieux d'avoir moins de constance, d'être moins prévisibles et de voir les joueurs sauter sur la glace et jouer chacun leur tour. On va porter attention à tout ça, mais d'ici à demain, nous aimerions trouver des compositions de trio qui nous donnent une chance de répondre.

Les Maple Leafs et les Panthers s'affronteront à 19 h à l'aréna Banque Scotia jeudi avant de s'envoler pour Sunrise, en Floride, pour la présentation des matchs 3 et 4.