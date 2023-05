Un syndicat de fonctionnaires appelle ses membres à refuser l’entente avec le fédéral

L’entente de principe conclue lundi entre les fonctionnaires fédéraux et le gouvernement ne fait pas l’unanimité dans les rangs des travailleurs et des syndicats.

Le Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada (SEIC) a lancé un mouvement afin d’encourager ses membres à s’opposer à la signature du contrat de travail proposé.

Dans un courriel adressé à ses syndiqués, dont Radio-Canada a obtenu copie, le leadership du SEIC exhorte [...] ses membres à voter contre la ratification de cette convention collective.

Le Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada représente la grande majorité des travailleurs de Service Canada, d’Emploi et Développement social Canada (EDSC), d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et de ​la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR).

Ses 36 000 membres représenteraient 30 % des 120 000 employés du gouvernement fédéral qui sont concernés par l'accord de principe.

La majorité des membres du SEIC font partie du groupe de négociation PA, qui compte environ 100 000 membres au total.

Rappelons que l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a annoncé tôt lundi être parvenue à une entente de principe avec le Conseil du Trésor pour 120 000 fonctionnaires après 12 jours de grèves. Les négociations avec le gouvernement se poursuivent pour ce qui est des 35 000 employés de l’impôt.

L'AFPC demandait une augmentation salariale qui suit le rythme de l'inflation. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Maxim Allain

Selon le syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada, la dernière offre salariale présentée par le Conseil du Trésor, notamment au groupe PA, correspondant aux Services des programmes et de l'administration, demeure insuffisante après analyse.

« Les membres du SEIC ont exprimé haut et fort leur réaction à l’entente de principe. Notre leadership a bien entendu le message clair d’un nombre écrasant de membres de la base qui ne veulent pas que notre syndicat accepte cette entente. » — Une citation de Extrait de la lettre envoyée aux membres du SEIC

Alors que nos membres avaient l’impression qu’une entente de trois ans avait été acceptée, c’est plutôt une entente de quatre ans qui a été conclue. Nos membres étaient catégoriquement opposés à une augmentation de 9 % sur une durée de trois ans, mais voilà qu’on nous demande d’accepter une augmentation d’un peu moins de 3 % par année sur une durée de quatre ans (selon la méthode de calcul utilisée), ce qui désavantage encore plus nos membres face à l’inflation .

Interpellé par nos collègues de CBC, le Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada a souhaité ne pas commenter, mercredi.

De son côté, le Conseil du Trésor a présenté son offre comme étant une augmentation de salaire cumulative de 12,6 % sur quatre ans (1,5 % en 2021, 4,75 % en 2022, 3,5 % en 2023 et 2,25 % en 2024).

Au moment d’écrire ces lignes, le Conseil du Trésor n’avait pas répondu à notre demande médiatique.

L’enjeu du télétravail est également au cœur du conflit.

De nombreux membres du SEIC étaient également mécontents d’apprendre que le projet de libellé sur le télétravail n’inscrit pas le travail à distance dans notre convention collective , indique le syndicat.

Aux membres de décider

Si une majorité des membres votant se prononce contre la proposition du Conseil du Trésor, l’entente ne sera pas ratifiée.

Dans ce cas, l’équipe de négociation retournera à la table de négociation pour tenter de conclure un nouvel accord, avec la pression supplémentaire d’une nouvelle grève par le syndicat. Bien qu’une autre grève soit possible, elle n’est pas automatique , peut-on lire dans le message du SEIC destiné à ses membres.

En point de presse, mercredi, Le président national de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (APFC), Chris Aylward, a rappelé que les quatre principales unités de négociations avaient recommandé d'accepter la dernière offre du gouvernement et que la balle est maintenant dans le camp des membres.

Le président national de l'AFPC, Chris Aylward, lors d'une conférence de presse à Ottawa, mercredi. Photo : Radio-Canada

« Maintenant, ça va dépendre des membres. Nous allons tenir des votes de ratifications au cours des prochaines semaines. Il s'agit d'un processus démocratique et les membres ont le droit de se prononcer. Ils auront le choix d'accepter ou de refuser, mais maintenant, c'est dans les mains des membres », a déclaré M. Aylward.

Avec des informations de CBC