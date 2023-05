De la politique à la distillerie pour Pierre-Luc Dusseault

De la politique à la distillerie : c'est le parcours de l'ancien député néo-démocrate de Sherbrooke, Pierre-Luc Dusseault, connu pour avoir été le plus jeune élu de l’histoire parlementaire canadienne.

C'est une passion, un intérêt. C'est un domaine très intéressant, qui allie autant la chimie, la physique mécanique, puis évidemment, la créativité pour élaborer des recettes. C'est assez fascinant comme domaine. Je me suis informé depuis plusieurs années dans ce domaine-là, puis j'ai pris des formations également , explique celui qui a représenté la circonscription de Sherbrooke de 2011 à 2019.

La Distillerie McManamy sera située sur la rue Longpré, dans l'est de Sherbrooke. Son nom est inspiré de Daniel McManamy, maire à la fin des années 1800, qui aurait opéré la dernière distillerie que Sherbrooke a connue jusqu’à maintenant.

Il était un grand commerçant de vins et de spiritueux qui avait pignon sur rue au centre-ville de Sherbrooke, puis un ancien maire et politicien, considéré assez progressiste pour son époque. Il a été aussi le vecteur assez essentiel puis important dans la municipalisation de l'hydroélectricité à Sherbrooke , souligne Pierre-Luc Dusseault.

L’ancien député a récemment reçu son permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Sa production d'alcool a donc commencé. Il espère ainsi pouvoir offrir ses produits, dont un gin, sur les tablettes de la Société des alcools du Québec (SAQ) d’ici la fin de l’année.

Suivra ensuite une crème et une liqueur également, un peu sur le même concept d'épices et de recettes , précise-t-il, en ajoutant qu’il ne peut pas en dévoiler plus sur le concept de ses produits pour le moment.

La distillerie n'est pas encore ouverte au public. L'entreprise devrait éventuellement inclure une boutique.

Avec les informations de Marie-France Martel