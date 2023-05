Une lettre de Rio Tinto dérange des citoyens d’Arvida touchés par la poussière de bauxite

Le ton de la lettre, qui ne contient aucune excuse et qui se lit comme un document légal, a fait réagir les citoyens qui ont été importunés à la suite de l’incident environnemental.

C’est la deuxième fois qu’un tel incident se produit en dix ans chez Mishell Potvin, qui a lui-même nettoyé sa maison.

En 2013, j’avais eu une très mauvaise expérience avec eux autres. L’entrepreneur était revenu deux fois et c’était bâclé. C’est un peu cavalier. C’est se décharger de ses responsabilités complètement , a-t-il exprimé.

Mishell Potvin est citoyen d'Arvida Photo : Radio-Canada

Après le passage de la tempête, en décembre, des représentants de l’entreprise ont distribué des lettres aux citoyens concernés, les avisant qu’elle prendrait en charge le nettoyage. Lundi, ils ont reçu une nouvelle missive leur demandant de se manifester s’ils souhaitent qu’une compagnie spécialisée nettoie les dégâts, aux frais de Rio Tinto.

Une décharge qui fait réagir

Les citoyens qui acceptent l’offre de Rio Tinto doivent cependant signer un document dans un délai de sept jours, dégageant ainsi la multinationale de toute responsabilité.

En acceptant le nettoyage de votre propriété […], vous libérez et dégagez Rio Tinto Alcan inc et ses sociétés affiliées de toute réclamation, recours ou poursuite en regard de toute cause d’action passée, présente ou future pour tout dommage, perte ou inconvénient résultant de l’événement , écrit Rio Tinto.

Rio Tinto a envoyé cette lettre aux citoyens d'Arvida incommodés par la poussière de bauxite. Photo : Radio-Canada

Le comité de citoyens concernés par l’environnement à Arvida est mécontent. Il ne souhaite pas prendre la parole publiquement pour l’instant, mais une porte-parole a indiqué que la lettre est entre les mains d’un avocat.

Une citoyenne réclame une compensation financière à Rio Tinto.

Je n'ai aucunement l'intention de signer une telle lettre qui dégagerait Rio Tinto de tout recours possible futur résultant de l'émission de poussière de bauxite en rapport avec l'événement, incluant les dommages matériels causés à nous et à nos biens. Ils vont trop loin , a réagi par écrit Mélanie Minier.

Le conseiller municipal du secteur, Jean-Marc Crevier, se montre critique envers l’entreprise.

Au lieu de dire : ­­"on s’excuse", on vous nettoie et par après, on fait des vérifications et si tout est bien correct, on vient de fermer les livres, mais ce n’est pas ça , a affirmé l’élu.

Le conseiller recommande aux citoyens de faire le nettoyage et d’envoyer la facture à Rio Tinto.

Réaction de Rio Tinto

La porte-parole de l’entreprise affirme que cette quittance n’aura pas d’incidence si des bris surviennent lors du nettoyage des propriétés salies par des résidus de boues rouges.

Notre intention avec cette lettre-là, c’est vraiment de confirmer qu’après le nettoyage, comme les poussières vont avoir été complètement retirées de la maison, ce qu’on définit comme les dommages causé par la poussière de l’événement exceptionnel de 2022 vont complètement être disparus et avoir été réparés , a affirmé la porte-parole, Malika Cherry.

L’envoi de la lettre n’adoucit en rien les relations entre Rio Tinto et les citoyens d’Arvida, déjà tendues depuis la diffusion d’un reportage par Radio-Canada sur les émissions polluantes de l’entreprise. Mishell Potvin réfléchit même à la possibilité d’intenter un recours collectif.