Loi C-21 sur les armes : les nouveaux amendements ne conviennent pas à tous

En février, le gouvernement libéral avait apporté des changements au code criminel pour ajouter une définition plus large des armes prohibées, avec une liste de modèles interdits de possession au pays.

Ces modifications avaient alors provoqué des mécontentements et inquiétudes chez des chasseurs et des membres des communautés autochtones.

Geneviève Tellier, professeur et politologue à l'Université d'Ottawa s'exprime sur les amendements de la Loi C-21.(Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas tout le monde qui est d’accord avec cette nouvelle mouture de la loi. Finalement, c’est encore polariser le débat entre ceux qui sont pour le droit d’avoir des armes et ceux disent qu’il faut les limiter parce que ça fait des victimes malheureuses , explique Geneviève Tellier, professeure et politologue à l'Université d’Ottawa.

Elle affirme que le gouvernement est incapable de reconcilier ces deux groupes. Trouver un compromis semble extrement difficile entre ces deux groupes.

Selon madame Tellier, la nouvelle mouture de la loi, semble montrer que le gouvernement a fait le choix d'appuyer davantage les chasseurs et les populations autochtones. Ce qui crée un énorme mécontentement de la part des associations qui représentent les victimes qui espéraient voir autre chose dans ce projet de loi. dit-elle.

Promesse électorale rompue

Aux dires de Geneviève Tellier, les victimes, notamment ceux des massacres de polytechnique ou de la mosquée de Québec, attendaient une prise en compte de leurs préoccupations

« N’oublions pas que c'était aussi une promesse électorale des libéraux. C’est un peu une promesse rompue de la part de Justin Trudeau. Dans le sens que ça va pas aussi loin que ce qu’il promettait en campagne électorale. » — Une citation de Geneviève Tellier, professeure et politologue à l'Université d’Ottawa

Ces gens s'attendaient à ce que le gouvernement envoie un signal fort de tolérance zéro. Au lieu de cela, le gouvernement semble dire, on fait ce qu’on peut, mais on ne peut pas faire tout ce qu’on avait promis de faire. Voilà pourquoi ces amendements laissent plusieurs personnes sur leur faim, indique-t-elle.

Toujours selon la politologue, Il y aurait une considération électorale dernière l’approche des libéraux.

« On sait très bien que dans les communautés rurales, les néo-démocrates pourraient faire des pertes. Il est inutile de dire qu’il est important pour lui de pouvoir garder le droit de porter des armes pour les chasseurs. Evidemment cela vient en conflit avec les intérêts d’autres. » — Une citation de Geneviève Tellier, professeure et politologue à l'Université d’Ottawa

Vers d'autres pistes de solutions

La professeure suggère de s’attaquer directement aux problèmes de fonds en lien avec les incidents liés à l’utilisation des armes d’assaut dans nos grandes villes.

Il faudrait plutôt réfléchir à tous ces cycles de violences. C’est-à-dire, se pencher sur la question du tissu social, la santé économique, l'accès à de meilleurs emplois, une bonne éducation et combattre les gangs de rues qui en sont une partie importante. Ce sont des problèmes sociétaux qui demandent une approche plus globale que juste un strict contrôle des armes à feu , signale-t-elle.

« Le vrai problème qu’on a, c’est l’abondance des armes. C’est la facilité de les obtenir aussi. C’est sans doute les frontières poreuses avec les Etats-unis qui en constituent le nœud. » — Une citation de Geneviève Tellier, professeure et politologue à l'Université d’Ottawa

Elle estime que rendre illégale l’utilisation de certaines armes est une chose, mais parvenir à empêcher leur utilisation en est une autre.

« Les faits parlent d’eux-mêmes. On voit qu’il y des armes prohibées en circulation. Donc la loi aurait sans doute facilité le travail de certains policiers, mais elle n’aurait pas réglé tous les problèmes de circulation d’armes dans les grandes villes comme Toronto, Montréal et Vancouver. Cette loi ne représente qu’une pièce dans cet engrenage. » — Une citation de Geneviève Tellier, professeure et politologue à l'Université d’Ottawa

La culture des armes en milieu urbain versus rurale

Selon Geneviève Tellier, le nœud du problème de la loi C-21 se trouve dans la divergence de point de vue entre les personnnes vivant en milieu urbain et ceux vivant en région rurale.

Dans les villes, on ne comprend pas le besoin de porter une arme. C’est donc incompréhensible pour les gens en milieu urbain que l’on veuille porter une arme à cause des tueries qu’il y a et ses victimes innocentes.

Or, dans les milieux ruraux où la chasse est un sport, un mode de vie ou encore de survie, il est tout à fait normal de se promener avec son arme, renchérit la professeure Tellier.

Ceux-là ne comprennent donc pas le problème que ça pose de se vadrouiller avec une arme à l'épaule. On voit donc que les réalités sont différentes dépendamment de là où on habite fait-elle remarquer

Toutefois, la professeure Geneviève Tellier pense qu’une campagne d’information axée sur la compréhension des besoins des uns et des autres devrait permettre de concilier les deux positions.

Des vendeurs d'armes satisfaits

Brian Ramakko, propriétaire de Ramaco Sorcerer Adventure, se dit satisfait de la nouvelle version du projet de loi C-21.

Brian Ramakko, propriétaire de Ramaco Sorcerer Adventure à Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Je me sens bien dans le sens où nous allons dans la bonne direction. Le projet de loi initial comportait tellement d'erreurs qu'il était malavisé. C'est donc une bonne chose que le gouvernement l’ait reconnu.

Par ailleurs, Ramakko fait savoir que l'interdiction des armes de poing a eu un impact négatif sur les ventes d’armes. Selon lui, les gens refusent d’acheter certaines armes à feu de peur qu’elles soient interdites.

Walter Boeswald, amateur d'armes à feu. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga