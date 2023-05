La police de Vancouver remanie son programme de policiers dans les écoles pour la rentrée

Le programme d’agents de liaison consiste notamment à ce que des agents de police effectuent des visites dans les écoles, fassent des présentations sur la sécurité et participent à des activités avec les élèves. Il avait été interrompu au printemps 2021 par le Conseil scolaire de Vancouver (VSB) à la suite d’expériences négatives relatées par des élèves de communautés noires ou autochtones.

En novembre dernier, le VSB a voté pour son retour après avoir écouté des dizaines d'intervenants relater des situations, bonnes et mauvaises, qu'ils ont vécues en lien avec le programme.

Les changements que propose le VPD , présentés lors de la dernière réunion du Conseil de la police de Vancouver, le 20 avril, incluent le port de vêtements moins formels pour les policiers, ainsi que des déplacements à bord de véhicules non identifiés.

La police indique aussi qu’elle s'efforcera de recruter des agents issus de la diversité et les sensibilisera au travail avec des personnes de cultures différentes.

Elle propose également que les agents de liaison portent des armes afin d’être prêts à intervenir en cas de situation violente, comme la présence d'un tireur, par exemple. Celles-ci seraient toutefois plus petites et moins exposées .

Notre préoccupation est avant tout la sécurité publique et [les agents de liaison] doivent être en mesure de réagir si quelque chose [se produisait] dans l'école, à l'intérieur et autour de l'école ou sur le chemin de l'école, c'est pourquoi nous pensons que c'est nécessaire , a expliqué l'inspecteur Gary Hiar, de l'Unité des services à la jeunesse et de la santé mentale du VPD, lors de la présentation.

Le programme comprendra 15 agents, deux sergents et un coordonnateur à la jeunesse.

Capture d'écran de l'inspecteur Gary Hiar, issue de la présentation rediffusée en ligne du VPD au Conseil de la police, le 20 avril dernier. Photo : Vancouver Police Board

Une version révisée qui n’apaise pas les inquiétudes

James Rankin, père de deux enfants dans le programme d’immersion à l'École élémentaire Laura Secord, s’oppose à ce retour des policiers, même dans une version révisée.

« Changer l’uniforme d’un officier de police ne change pas le fait que c’est encore un agent [...] d’une organisation qui a un historique, dans cette province, de violence contre les peuples autochtones, de répression des droits humains. » — Une citation de James Rankin, parent d'élèves de l'École élémentaire Laura Secord

D’autre part, il considère le choix du VPD d’armer les agents de liaison de ridicule . Selon lui, la police manque de données qui montrent qu’il y a un vrai problème de violence et d’armes à feu dans les écoles.

Pour Tonye Aganaba, spécialiste en criminalisation et en maintien de l'ordre à l’organisme Pivot Legal Society, les changements sont loin de ce que les communautés noires ou autochtones demandaient, à savoir pas de police dans les écoles.

Tonye Aganaba estime par ailleurs que la police inspire un sentiment de peur dans la communauté en évoquant la possibilité qu’un tireur fasse feu dans les écoles.

Tonye Aganaba pense qu’il faut plutôt donner aux jeunes les outils de voir le monde d'une manière positive, en fournissant aux écoles des conseillers spécialisés ou des éducateurs qui organisent des ateliers sur les enjeux qui les préoccupent.

Le programme de retour au CSF?

La présidente de l’Association des parents de l’École Jules-Verne, Edith Domingue, croit aussi qu’un policier armé au jour le jour dans le quotidien des élèves à l’école n’est pas nécessaire .

Elle aimerait savoir si le programme sera implanté dans les écoles du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) dans la métropole.

« On ne sait même pas en fait si le programme pourrait exister pour nous à l'École Jules-Verne. [...] Ce qui serait rassurant, c’est qu’il y ait plus de consultation avec les communautés pour peut-être donner l’occasion aux gens de s’exprimer sur les avantages et les inconvénients d’un tel programme et je pense aussi que ça devrait venir de notre conseil scolaire. » — Une citation de Edith Domingue, présidente de l’Association des parents de l’École Jules-Verne

Le CSF n'a pas souhaité faire de commentaires à ce sujet.

Dans un courriel, le sergent Steve Addison du VPD indique qu'il est trop tôt pour déterminer quelles écoles qui ne font pas partie du VSB participeront au programme dans sa version révisée.

Des consultations avec des groupes autochtones et de la communauté africaine doivent encore avoir lieu, et une autre version du programme sera présentée au Conseil de la police en juin.