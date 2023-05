Excédés par les mauvaises odeurs d’une usine, des parents de Richibucto se mobilisent

Des parents et des travailleurs de la petite enfance s’inquiètent pour la qualité de vie et la santé des enfants.

Ce printemps, des membres de la communauté, exaspérés, ont décidé de passer à l’action.

« Madame, ça pue! »

L’usine de Coastal Shell Products a rouvert récemment, après une pause pour l’hiver. Depuis un mois, la puanteur est de retour. Elle est si intense que ça fait déjà au moins quatre fois que les enfants de la garderie Le coin des petites souris ont été privés d’activités à l’extérieur, témoigne Marie-Josée Johnson, éducatrice à cet endroit.

« Les [enfants] sortent et disent : "Madame, ça pue!" Fait que souvent, il faut rentrer de nouveau à l'intérieur, parce qu'on n'est pas capable de souffler. » — Une citation de Marie-Josée Johnson , éducatrice

En arrivant à l'école ils se bouchent le nez , soupire Amanda Robichaud, dont les enfants fréquentent l’École Soleil Levant, située près de l’usine Coastal Shell Products.

Amanda Robichaud Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

C’est rendu qu’elle les amène à l’école à contrecœur. Je veux les garder à la maison. Je ne veux pas les exposer à quelque chose comme ça. On ne sait pas les effets à long terme, non plus, sur leur santé , lance-t-elle.

« Dans 10 ans, ils vont-tu avoir des problèmes avec leurs poumons? » — Une citation de Amanda Robichaud, mère de trois enfants

Ça fait pitié pour les enfants , s’attriste l’éducatrice Marie-Josée Johnson, de la garderie Le coin des petites souris.

Cathy Hebert, éducatrice à la garderie La Boussole, aussi située à Richibucto, corrobore. Les enfants, on est dehors, tout de suite, ils vont tous regarder par là ils voient la fumée ils sont comme : "Madame, ça va sentir". Oui, allons-y, faire de la bicyclette quand même , déplore-t-elle.

L’odeur est inévitable. Même si on rentre, souvent la senteur est prise dans l'école , ajoute Cathy Hebert.

Bien que l’usine ne fonctionne pas 24 heures par jour, l’odeur persiste, reste dans l’air. Même une fois que la shop est fermée, tu le sens encore. On va le sentir encore quelques heures après , dit Cathy Hebert.

L'usine Coastal Shell Products, à Richibucto Photo : Radio-Canada

Les activités perturbées à l'école

On a un système de ventilation, mais on ne peut jamais l'allumer, parce que si on l'allume, on rentre la senteur du seashell dans le gymnase , relate Aurèle Hébert, entraîneur de volleyball scolaire.

Les enfants et les adolescents ne peuvent pas faire de l'activité physique dans un air vicié, souligne-t-il. Les jeunes feelent mal .

Auréle Hébert déplore les odeurs de l'usine qui indisposent les enfants qui font du sport à l'extérieur de l'école. Photo : Radio-Canada

Amanda Robichaud croit que ces conditions ne sont pas propices à l’apprentissage. Ils ne peuvent pas se concentrer , dit cette mère. Il est supposé commencer à faire beau, ils ne peuvent même plus ouvrir les fenêtres. Donc quand la chaleur fesse dans cette école-là, il fait chaud, pas d'air climatisé, pas de circulation, la santé des enfants est vraiment, vraiment affectée.

Si rien n’est fait au sujet de l’usine, l’école doit plier bagage et rouvrir ailleurs, estime-t-elle.

La mobilisation s'intensifie

À Richibucto, la mobilisation s’intensifie. En entrevue mercredi au Téléjournal Acadie, le maire de Beaurivage, Arnold Vautour, a dit avoir reçu de 15 à 20 appels depuis la veille.

On travaille de proche avec l'usine , a affirmé le maire de la municipalité où est située la communauté de Richibucto. J'ai rencontré l'usine à une couple d'occasions pour parler du problème de la senteur. Eux autres, ils veulent faire quelque chose de bien, mais [...] ça va prendre du nouvel équipement pour améliorer la senteur. Puis il y a un coût à ça, y a un gros coût à l’équipement.

Le maire affirme avoir rencontré le ministre des Gouvernements locaux, Daniel Allain, et la sous-ministre de l’Environnement du Nouveau-Brunswick. Elle a été voir le comité de l'usine dit M. Vautour. Dans les trois mois, ils vont essayer de trouver un plan d'action pour voir qu'est-ce qui peuvent faire dans les trois mois pour essayer d'améliorer la senteur .

Rejoint par téléphone mercredi, un porte-parole pour l’entreprise Coastal Shell Products n'a pas voulu faire de commentaire.

D’après le reportage d’Isabelle Arseneau, avec des renseignements de Karine Godin