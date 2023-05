Le plan pour dynamiser la capitale fédérale la nuit passe à une autre étape

Le comité des finances et des services organisationnels de la Ville d’Ottawa a donné le feu vert, mardi, pour qu’un plan soit présenté au conseil municipal afin de promouvoir la vie nocturne et attirer davantage de spectacles en tournées dans la capitale fédérale.

Dans le cadre du Plan d’action pour l’économie de la vie nocturne , l’administration municipale propose la création du poste de « commissaire à la vie nocturne », jusqu’ici inexistant, qui tâcherait de rendre Ottawa plus vivante entre 18 h et 6 h.

Je crois que nous pouvons faire beaucoup plus pour promouvoir la vie nocturne, la musique et le divertissement , a souligné le maire Mark Sutcliffe après la présentation donnée par des membres du personnel au comité.

Je suis donc très heureux à l’idée d’avoir quelqu’un dans un tel poste qui pourrait y consacrer toute son attention , a-t-il déclaré.

En 2019, 1,5 milliard de dollars ont été dépensés entre 18 h et 6 h à Ottawa, ce qui équivaut à 20 % des dépenses totales effectuées dans des établissements locaux, a-t-il indiqué au comité des finances.

Ce sont majoritairement des personnes de la région plutôt que des touristes qui ont dépensé cet argent. L’administration municipale croit qu’il est possible d’augmenter ces revenus.

En 2019, 1,5 milliard $ ont été dépensés entre 18h et 6h à Ottawa, et ce, majoritairement par des personnes de la région. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Desroches

D’autres villes ailleurs dans le monde ont connu du succès en mettant en valeur leur économie nocturne. C’est le cas notamment de Londres, qui a un tsar nocturne , et New York a un bureau de la vie nocturne .

Ces mesures ont d’importantes répercussions sociales, économiques et culturelles, qu’il s’agisse d’accroître la cohésion sociale et l’inclusion, de soutenir les industries artistiques et créatives, de créer des emplois, de générer de la richesse ou d’attirer des investissements et des talents dans un large éventail de secteurs , est-il indiqué dans un rapport de la Ville.

Si le conseil municipal approuve la création du poste de commissaire à la vie nocturne , la personne embauchée se verra confier une longue liste de tâches. Parmi elles, il y aurait la mise en place d’un conseil des ambassadeurs de la vie nocturne, formé d’intervenants de l’industrie et de la communauté.

Des amateurs de musique assistent au festival CityFolk d'Ottawa, en 2017. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La personne à la tête de ce poste serait aussi affectée, entre autres, à la production de rapports annuels sur l’économie nocturne d’Ottawa, à l’élaboration d’un plan de sûreté et de sécurité pour les travailleurs et les participants à la vie nocturne.

Le commissaire à la vie nocturne aurait également la responsabilité d’envisager diverses façons de créer des espaces avec une capacité d’accueil de 1500 à 2000 personnes, y compris par le biais de partenariats public-privés, a affirmé Jamie Hurst, gestionnaire de programme par intérim pour les relations avec les médias et le soutien législatif.

Si le projet est approuvé par le conseil municipal, le personnel de la Ville passera l’année 2023 à créer un cadre pour un nouveau poste de commissaire à la vie nocturne. Cela comprend le calcul du coût du nouveau poste de commissaire à temps plein, qui sera inclus dans le processus budgétaire de 2024.