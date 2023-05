L’exposition Vieillir au temps de la COVID est à Winnipeg

Durant les sept premiers mois de la pandémie, 7609 personnes âgées sont décédées après avoir attrapé la COVID-19.

Après Winnipeg, cette exposition poursuivra son tour national en se rendant en Saskatchewan avant d'aller en Ontario et auQuébec.

Julie Turenne-Maynard est la porte-parole des francophones au Manitoba pour l'exposition. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Selon la directrice de Manitoba Association of Residential & Community Care Homes for the Elderly, Julie Turenne-Maynard, a vec une exposition de chaises et avec des panneaux qui sont ambulants, c'est facile d'aller d'une bibliothèque à une autre, d'une province à l'autre.

À travers cette installation facilement transportable, l’objectif est de donner la parole aux familles des victimes et de souligner la situation toujours préoccupante dans les foyers de longue durée.

Cette exposition met vraiment en évidence la réalité de beaucoup de gens qui ont vécu dans les foyers, la détresse des employés de ces centres de soins de longue durée et les membres de la famille qui ont dû subir la difficulté de ne pas pouvoir voir leur être aimé , confie Julie Turenne-Maynard.

Elle ajoute que le but est qu'on n'oublie jamais que la COVID-19 a été déplorable. Elle a eu un effet désastreux sur les foyers de longue durée qui, depuis longtemps, sont en train de crier qu'ils ont besoin d'aide au niveau opérationnel, au niveau infrastructurel et au niveau des ressources humaines.

Une exposition au service de la mémoire

L’exposition bilingue s’organise autour de quatre propositions artistiques.

Chaque chaise représente une personne unique, ainsi que sa culture et la manière dont les membres de sa famille ont dû communiquer avec elle durant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Quelques chaises rassemblent des souvenirs et un balado raconte l’histoire d'un aîné décédé en foyer de longue durée durant la pandémie par un membre de sa famille.

Cette histoire est racontée par un membre du défunt et invite les visiteurs à partager leur expérience de la pandémie dans une salle appelée espace narratif .

L'espace narratif de l'exposition comprend un espace d'enregistrement audio, un espace pour écrire et un autre pour créer des cartes. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Raconter une histoire, c'est personnel, ça nous arrache le cœur. C’est facile : les gens peuvent écouter, ils peuvent le transmettre à quelqu'un d'autre et les gouvernements, les offices régionaux de la santé peuvent aussi écouter , explique Julie Turenne-Maynard.

L'exposition comprend de nombreuses ressources écrites et enregistrées dont des balados animés par la commissaire de l’exposition Megan Davies sont également accessibles en anglais en ligne. Elle donne la parole aux chercheurs, aux journalistes, aux soignants et aux résidents concernés. Les témoignages des visiteurs recueillis dans le cadre de l'exposition seront ajoutés aux Archives Passe Mémoire de Montréal, ainsi que les archives canadiennes sur la COVID-19 pour aider les recherches futures dans le domaine de la santé, de l’histoire, de la gérontologie, du handicap et de la justice.

Une exposition collaborative

Jusqu'ici, la plupart des témoignages recueillis sont en anglais.

C'est la participation du foyer de longue durée francophone Action Marguerite qui ajoute de la couleur à cette exposition et donne la voix aux aînés franco-manitobains dans leur langue maternelle.

Les témoignages pourront être enregistrés oralement ou écrits de manière anonyme. Ils viendront compléter en français la banque de données existante.

Annick Boulet participe à recueillir les témoignages en français au foyer Action Marguerite de Saint-Vital. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

La partie la plus importante de tout ce projet, ce sont les histoires. Dans 100 ans, elles seront dans les musées et ce sera un moyen de se rappeler ce qu’on a vécu , confie l’intervenante en soins spirituels au foyer, Annick Boulet.

L’une des chaises de l’exposition sera présentée dans le foyer de longue durée le mercredi 10 mai. Chaque visiteur est invité à apporter son témoignage en français à la chapelle entre 9 h 30 à 15 h.