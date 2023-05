Programme d’habitation abordable Québec : pas de première pelletée de terre à court terme

Le gouvernement du Québec a lancé, il y a près d’un an, son nouveau programme d’habitation abordable (PHAQ) chapeauté par la Société d’habitation du Québec (SHQ). Dans la région, 4 projets, qui regroupent 182 unités, ont été retenus : 3 à Québec et 1 à Lévis.

On va demander une dérogation et on se croise les doigts , explique au bout du fil Diane Bernier, directrice générale d’Espace-Vie TSA. Son projet prévoit la construction de trois appartements de trois chambres pour neuf adultes autistes qui ont d'importants troubles de comportement. Elle a jusqu’en août pour répondre à tous les critères du programme.

Son projet unique a été imaginé en collaboration avec le CIUSSS de la Capitale nationale et la Chaire de recherche handicap et autodétermination de l'Université du Québec à Trois-Rivières. On veut en faire un projet que l'on veut partager. On veut démontrer que notre concept peut entraîner une baisse de l'anxiété et des troubles de comportement , explique la directrice générale.

Après avoir obtenu ses unités l’été dernier auprès de la SHQ , cet organisme a accumulé quelques retards. C’est la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures qui lui cède le terrain pour faire la nouvelle construction. Le processus prend du temps parce que le terrain sera partagé avec un autre projet communautaire à venir. C’est complexe , avoue la directrice.

Accélérer les mises en chantier

Le PHAQ a été conçu pour accélérer les mises en chantier de logements abordables dans un contexte de pénurie.

Les projets retenus doivent être prêts à construire dans un délai de 12 mois pour maintenir l’admissibilité au programme. En cas de défaut, les unités peuvent être attribuées à un autre groupe. Les 41 projets retenus à l’échelle de la province ont été annoncés l’été dernier. En date du 24 mars, aucun contrat n’avait été conclu avec des entrepreneurs pour lancer des travaux. Certains sont sur le point d’obtenir leur acceptation finale , selon la SHQ.

Il faudra plus de 22 millions de logements – dont 3,5 millions de nouvelles unités – d’ici 2030 pour atteindre l’abordabilité pour tous les Canadiens, estime la Société canadienne d'hypothèques et de logement. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Greenseas

Mais pas dans la région de Québec. Aucun projet n’est suffisamment avancé pour respecter le délai imposé.

Dans tous les cas, il s’agit de projets déposés par des coopératives, des organismes sans but lucratif ou des offices d’habitation. Même constat à l’échelle de la province : selon les données de la SHQ , 94 % des projets retenus proviennent d'OBNL.

Financement inadéquat

Les délais trop serrés pour passer en mode réalisation ne sont pas le seul enjeu pour les groupes communautaires : l’aide au démarrage des projets pour embaucher architectes et ingénieurs est nettement insuffisante.

Il nous reste trois mois pour répondre aux exigences du PHAQ , exigences auxquelles nous ne pouvons répondre sans financement , raconte Annaëlle Roux, chargée de projet pour le groupe de ressources techniques Sosaco de Québec. Dans ce cas-ci, il s’agit de la construction de 56 logements abordables, entre autres pour les grandes familles, dans l’arrondissement Beauport.

La coopérative du Haut-de-la-rue a reçu un financement initial grâce au PHAQ pour élaborer son projet, mais elle n’a plus d'argent pour embaucher des professionnels pour le peaufiner. Ce financement ne permet pas de financer les plans à 75 % demandés par le PHAQ ou bien toute autre démarche. Elle rappelle que le précédent programme, AccèsLogis, qui sera bientôt aboli par le gouvernement du Québec, finançait cette étape d’avant-projet.

Annaëlle Roux a bien l’intention de demander une dérogation pour avoir plus de temps, mais elle souligne que cette démarche pourrait être vaine si d’ici cette échéance, nous n’avons toujours aucun financement. La chargée de projet déplore au passage le manque cruel d’information et de communication de la part des administrateurs du programme.

L’aide au démarrage est également un enjeu pour le projet Espace-Vie TSA qui est dans les cartons depuis 10 ans. Pour financer les étapes de démarrage, le conseil d’administration a choisi de piger dans un fonds qui a été constitué au fil des années par des campagnes de financement. C'est un fonds d'opération qu'on n'aura pas plus tard , fait remarquer la directrice générale. Cela voudra dire beaucoup de travail après.

Il y a quelques jours, Diane Bernier a reçu par courriel une invitation de la SHQ à remplir un formulaire pour obtenir du financement. C’est une garantie de prêt, ce n’est pas une subvention , précise-t-elle.

Même son de cloche à Lévis, où un projet de 111 logements abordables pour aînés est mené par l’office d’habitation. Il faut que le gouvernement trouve des solutions rapidement , affirme le directeur général, François Roberge.

Modifications

Même quand toutes les étapes se déroulent rondement, l’ensemble du processus peut prendre plus de 12 mois à se concrétiser.

C’est le cas du projet de la Maison Richelieu Hébergement jeunesse de Québec qui a reçu le feu vert pour la construction de six logements, l’été dernier, avec le PHAQ . Il s’agit d'agrandir un bâtiment existant sur un terrain qui leur appartient. Dans ce cas, l’aide au démarrage a été financée par un programme fédéral de la Société canadienne d’hypothèque et de logement.

Malgré tout, la première pelletée de terre ne pourra pas se faire à l’intérieur des 12 mois.

Au lendemain du budget provincial, fin mars, la ministre de l’Habitation a promis des modifications au PHAQ . France-Élaine Duranceau a affirmé que l’aide au démarrage serait réintégrée au programme. Elle n’a pas précisé si cette aide serait disponible pour les projets déjà annoncés ou pour les suivants.

La ministre n’est toujours pas prête à donner plus de précisions. Une annonce plus détaillée sera faite avant l’été, précise son cabinet. En attendant, les groupes ont plus de questions que de réponses.