La détresse des sinistrés : des pistes de solutions pour les municipalités 

Au-delà des dommages matériels, les catastrophes naturelles comme les inondations peuvent laisser des séquelles psychologiques. La Dre Mélissa Généreux, médecin en santé publique et professeure à la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke, en sait quelque chose : elle a piloté une étude sur les conséquences psychologiques des inondations qui ont frappé l’est du pays en 2019 .

Tout de suite après que les inondations aient touché quand même plusieurs régions [...], on a eu l’idée de bâtir un questionnaire et d’aller sonder 3400 personnes qui vivent dans les endroits qui ont été sinistrés un peu partout au Québec , explique-t-elle.

Ce sondage a été envoyé de huit à dix mois après les événements. Malgré le temps qui avait passé, la souffrance psychologique demeurait chez quand même bon nombre de personnes qui avaient été inondées , précise la professeure.

Son équipe a entre autres mesuré les symptômes de stress post-traumatique détectables chez les répondants.

Évidemment, ce ne sont pas des diagnostics, mais des gens qui avaient un cumul de symptômes comme des cauchemars, de l'évitement, et des difficultés à voir des images. [...] On a quand même 44 % des gens qui ont été inondés qui nous disent que de huit à dix mois après, ils avaient plusieurs symptômes , indique la Dre Généreux.

« Il y a aussi plus de gens dans le groupe qui a été inondé [...] qui rapportaient des troubles d'anxiété, des troubles de dépression diagnostiqués par des médecins, et même une consommation d'alcool plus grande que dans notre groupe contrôle. » — Une citation de Dre Mélissa Généreux, médecin en santé publique et professeure à la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke

Habituellement, ce qu'on voit dans un contexte de crise, c'est que toute l'attention est dirigée sur la crise dans les jours, peut-être même les semaines qui vont suivre. Pourtant, ce n'est pas à ce moment-là que la plupart des sinistrés ont tendance à aller chercher de l'aide. Il faut comprendre que ces personnes-là sont prises dans des dédales et plein de démarches. [...] Tout ça prend énormément d'énergie, donc c'est habituellement plus dans les mois qui vont suivre que les gens réalisent à quel point ils sont impactés et qu’ils auraient besoin d'aide , ajoute-t-elle.

Accompagner les sinistrés

Des pistes de solutions s’offrent aux municipalités qui souhaitent aider leurs résidents à faire face à la crise.

Dans certaines municipalités ou dans certaines régions, on a vu de belles approches qui ont été mises en place, notamment par les CISSS et les CIUSSS concernés. Développer une équipe dédiée qui va vraiment être dans la communauté, qui va aller à la rencontre des gens qui ont été affectés pour ne pas attendre que les gens soient trop souffrants. [...] Les municipalités et les régions qui ont mis en place ce type d'approche là semblent mieux s'en tirer d'un point de vue psychologique sur le long terme , constate la Dre Généreux.