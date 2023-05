Cour d’école couverte de poussières d’arsenic : la Ville exige des explications

La Ville de Rouyn-Noranda réclame des explications à la Fonderie Horne, au ministère de l’Environnement et à la santé publique régionale afin de comprendre pourquoi les enfants de l’école Notre-dame-de-Protection ont été exposés à de la poussière d’arsenic pendant plus de 10 jours sans que personne n’intervienne.

La mairesse Diane Dallaire se dit très préoccupée par les révélations de Radio-Canada concernant la présence d’arsenic et de plusieurs autres métaux lourds dans la cour de l’école primaire.

Mme Dallaire affirme également avoir convoqué une rencontre d’urgence avec la Fonderie Horne, la santé publique et le ministère de l’Environnement, qui devrait normalement se tenir jeudi matin.

Non, ce n’est pas vrai qu’on va accepter que la sécurité de nos enfants soit mise en jeu. C’est pour ça qu’on agit rapidement. On est très préoccupés par la situation , lance-t-elle.

Toute la neige contaminée avait d'abord été tassée pour ensuite être retirée de la cour de l'école Notre-Dame-de-Protection, en mars dernier. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

La santé publique se fait rassurante

De son côté, la Direction régionale de santé publique avait rassuré les parents des enfants fréquentant l’école Notre-Dame-de-Protection quelques jours après l’événement, en affirmant que les retombées de poussières étaient limitées et diffuses et que la situation ne justifiait pas de maintenir les enfants à l’intérieur.

Suite aux révélations de Radio-Canada, le directeur de la santé publique régionale, le docteur Stéphane Trépanier, maintient que les risques d’exposition des élèves étaient limités.

Le Dr Trépanier estime que toute cette poussière de concentré de cuivre était grandement diluée dans la neige, ce qui faisait en sorte qu’il n’y avait pas de risques importants pour les enfants.

Si on évalue le risque à la santé, comme un enfant qui mangerait de la neige, n'atteindra pas des concentrations jugées avoir des effets aiguës ou potentiellement importants pour sa santé. Le risque ne justifiait pas une intervention qui aurait empêché les enfants d’aller à la récréation, par exemple. Ç'aurait été disproportionné , explique-t-il en mentionnant qu’il était tout de même important de faire retirer la neige de la cour.

Le directeur de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue, le docteur Stéphane Trépanier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

De l'arsenic et du plomb, on n’en veut pas du tout chez les enfants. C’est pour cette raison que par précaution, on a recommandé, avec l’aide du ministère de l’Environnement, d’enlever la neige dans la cour d’école parce qu’on ne veut pas que ça se retrouve sur les sols à l’été et que ça reste pendant quelques mois, quelques années , ajoute Stéphane Trépanier.

Marc Olivier, professeur-chercheur à l’Université de Sherbrooke et au Centre de transfert technologique en écologie industrielle, est plus catégorique. Il estime que le ministère de l’Environnement doit intervenir.

Si vous avez des contaminations importantes par des métaux au sol et que vous avez des enfants qui sont régulièrement en contact avec ça, c’est le rôle de la santé publique d’intervenir et de décider quelles sont les corrections qui doivent être mises en place , affirme M. Olivier.

Je m’attends à ce que cette prise de décision ferme soit de bloquer immédiatement le contact entre les enfants et les sols contaminés , ajoute-t-il.

Le CSSRN défend sa gestion du dossier

En mars dernier, lors de l’événement d’emportement de poussières, le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) assurait aux parents qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter.

On avait vérifié avec la santé publique à savoir s’il y avait un enjeu quelconque. Et à ce moment, avec les données qu’ils avaient, il n’y avait pas d’enjeux particuliers, d’où la décision de maintenir les récréations , indique Yves Bédard, directeur général du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda.

Je suis un pédagogue de formation, je n’ai pas la fine connaissance de ces données. Nous, on travaille avec la santé publique et le ministère de l’Environnement. On essaie d’avoir un peu plus d’explications , signale-t-il.

Le directeur général du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda, Yves Bédard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Des parents rencontrés aux abords de l’école regrettent quant à eux de ne pas avoir obtenu plus d'informations.

Ça m'inquiète beaucoup et je trouve ça vraiment scandaleux. Le niveau d’information, qu’on est en droit d’espérer comme parents, n’a pas du tout été respecté dans ce cas-là , soutient Aline Dunoyer, maman d’une jeune élève de 7 ans.

Ça nous fait nous poser des questions, on se demande si on ne devrait pas quitter le quartier, mais on est bien chez nous. Ce sont des décisions qui sont difficiles et déchirantes. On s’inquiète pour nos enfants et leur santé , renchérit Nadia Nolet, mère de quatre enfants, dont deux fréquentent l’école Notre-Dame-de-Protection.

Aucun concentré n’a atteint l’école, selon la Fonderie Horne

De leur côté, les dirigeants de la Fonderie Horne soutiennent avoir procédé à leurs propres analyses de neige à l’école Notre-Dame-de-Protection.

Les résultats démontrent une faible présence de cuivre, de fer et de soufre dans les échantillons, ce qui amène la fonderie à conclure que l’emportement de concentré de cuivre par les vents, le 7 mars dernier, n’a pas atteint la cour de l’école.

La présence d’arsenic et autres contaminants s'expliquerait plutôt par les émissions atmosphériques de la Fonderie Horne.

Le 7 mars a été une journée avec de forts vents en provenance de la fonderie vers le quartier. C’est une journée plus élevée en arsenic dans l’air ambiant , explique Marie-Élise Viger, directrice environnement pour les opérations de cuivre chez Glencore pour l’Amérique du Nord.

Marie-Élise Viger, directrice environnement des opérations cuivre pour Glencore en Amérique du Nord. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Mme Viger rappelle que Glencore, propriétaire de la Fonderie Horne, poursuit les travaux du projet AERIS pour diminuer les émissions atmosphériques de polluants.

Pour chaque échantillon, la Fonderie Horne a prélevé de la neige afin de déterminer la quantité de poussière déposée sur un mètre carré de surface. L’échantillon de neige a ensuite été fondu pour en retirer l’eau, puis les poussières résiduelles ont été analysées en laboratoire. C’est donc dire qu’il s’agissait d’un échantillon très concentré de poussières. On ne peut donc pas scientifiquement comparer ces résultats aux limites prescrites dans le sol , précise l'entreprise dans un communiqué.

Des réactions à l’Assemblée nationale

À Québec, les partis d'opposition demandent à nouveau au gouvernement de se montrer plus sévère envers la Fonderie Horne.

C’est très très grave, parce que depuis trop longtemps, nos enfants sont exposés à des substances chimiques nocives pour la santé à des proportions qui sont anormalement élevées. C’est quand même quelque chose quand on doit se dire qu’il faut réfléchir avant d’envoyer un enfant jouer dehors parce que c'est possible qu’il soit en contact avec l’arsenic quand il joue , a souligné la porte-parole en matière d'environnement pour Québec solidaire, Alejandra Zaga Mendez.

Joël Arseneau, porte-parole du Parti québécois en environnement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Au Parti québécois, Joël Arseneau dit ne plus avoir confiance en la Fonderie Horne.