Notre message, c’est : réveillez-vous! lance Kurtis Vernon, un des jeunes libéraux à l’origine de ce mouvement.

« On doit songer à rétablir le contact avec les Canadiens de moins de 35 ans. Notre parti ne s’en va pas dans la bonne direction. » — Une citation de Kurtis Vernon, un jeune militant du PLC

Avec quelques autres libéraux, il a mis les bouchées doubles pour inciter le plus de jeunes possible à participer au congrès de la fin de semaine prochaine en leur donnant un coup de main pour le voyage ou pour l’hébergement. Il affirme qu’environ 300 jeunes ont répondu à l’appel et prennent ainsi la direction d’Ottawa, où seront votées des résolutions qui pourraient éventuellement devenir des politiques officielles du parti.

Son groupe, qui se veut grassroots – c'est-à-dire de la base militante du parti –, souhaite avoir son mot à dire en matière de logement, d’immigration, de changements climatiques et de responsabilité fiscale, notamment.

L’objectif : remobiliser les jeunes, qui ont voté en masse pour les libéraux de Justin Trudeau en 2015 mais qui semblent de plus en plus leur tourner le dos. Un sondage Léger réalisé le 14 février dernier les plaçait à la traîne dans les intentions de vote chez les 18-24 ans, soit à 27 %, derrière les conservateurs (31 %) et les néo-démocrates (29 %).

Promesses déçues

Après plus de sept ans de pouvoir libéral à Ottawa, l’image lisse pleine d’espoir que Justin Trudeau avait projetée en campagne s’est heurtée à la réalité des décisions prises et des promesses déçues. Si plusieurs avaient cru par exemple en la promesse de réforme du mode de scrutin, ils se sont sentis trahis lors de l’abandon de cet engagement.

Cependant, l’ampleur du défi est plus vaste que le simple pardon d'une promesse rompue. Le parti doit également envoyer le signal aux jeunes qu’il comprend leurs préoccupations, notamment sur le plan économique. De nombreux jeunes adultes peinent à se loger et constatent qu’ils n’auront pas le même accès à la propriété que leurs parents, un sujet cher à Pierre Poilievre et qui trouve écho auprès de toute une génération, selon Kurtis Vernon.

S’il veut damer le pion au chef conservateur, Justin Trudeau devra faire des propositions concrètes pour s’attaquer à cette iniquité générationnelle.

L’initiative MayDay ne fait pas l'unanimité parmi les jeunes du parti. Le vice-président du bureau de direction des jeunes libéraux, Laurent Ruffo-Caracchini, dresse pour sa part un portrait beaucoup moins sombre de la situation. Il admet néanmoins que les obstacles sont nombreux avant d'engager les jeunes dans la sphère politique.

« La pandémie a été difficile pour plusieurs clubs de jeunes libéraux à travers le pays. Il reste beaucoup de travail à faire pour les reconstruire. » — Une citation de Laurent Ruffo-Caracchini, vice-président du bureau de direction des jeunes libéraux

Il estime toutefois que les jeunes sont écoutés dans les instances du parti. Les jeunes ont la capacité d’être entendus.

Brasser des idées

Le congrès est justement l’occasion de se faire entendre. Parmi les 36 résolutions qui devraient être débattues dans les prochains jours par les militants du parti, on propose de baisser à 17 ans l’âge requis pour voter au fédéral, parce que voter est une habitude qui s'acquiert , peut-on lire dans le cahier de résolutions.

Une autre résolution propose de réparer les pots cassés en ce qui a trait à la promesse brisée de réforme électorale et de créer une assemblée citoyenne pour réfléchir à cette question. Les militants suggèrent également de rendre le vote obligatoire pour stimuler la participation électorale.

On aborde également d’autres sujets qui pourraient mobiliser les jeunes : crise climatique, transport en commun, logement abordable, etc. Même si ces résolutions sont adoptées, ce sera néanmoins à Justin Trudeau et à sa garde rapprochée de déterminer si ces propositions devront faire partie de la prochaine plateforme électorale. Le premier ministre l’avait fait en 2015, quand il avait repris la promesse adoptée au congrès de 2012 de légaliser la marijuana.

Justin Trudeau s’est fait élire une première fois en se présentant comme un réformateur aux propositions audacieuses et s’était même nommé ministre de la Jeunesse. Alors que les années passent, il est de plus en plus difficile pour lui d’avoir l’air novateur. Tendre l’oreille aux plus jeunes lui permettra peut-être de trouver une façon de les faire rêver.