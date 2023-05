Le BIM, une nouvelle approche pour les entreprises qui veulent gagner en efficacité

Le BIM (Building Information Modeling) ou en français, modélisation des domaines du bâtiment, est une nouvelle approche dans la gestion de projets. L'idée est d'améliorer les communications entre les participants, du donneur d'ouvrage à l'architecte, en passant par l'entrepreneur en construction.

Une séance d’information avait lieu mercredi à l’hôtel La Saguenéenne. L’événement était organisé par le Groupe BIM du Québec dans le cadre d’une Tournée régionale. Plusieurs entrepreneurs étaient présents.

C'est d'arriver à une meilleure prise de décision, régler des problématiques plus tôt en amont du projet, pour éviter de mauvaises surprises par la suite , a fait valoir Steve Tremblay, directeur du déploiement des pratiques intégrées BIM-PCI au sein de la Société québécoise des infrastructures.

Steve Tremblay est directeur du déploiement des pratiques intégrées BIM-PCI au sein de la Société québécoise des infrastructures. Photo : Radio-Canada

Logiciels spécialisés

Pour les entreprises, cette nouvelle réalité nécessite des investissements, notamment pour l'acquisition de logiciels spécialisés. En effet, la méthode BIM permet aussi l'accès aux plans du projet en trois dimensions.

La maquette donne beaucoup de fluidité dans les changements qu'on peut faire , a mentionné Jean-François Gauthier, président-directeur général de l'Institut de gouvernance numérique.

Les entrepreneurs qui ont assisté à la rencontre sont ressortis encouragés, d'autant plus que des programmes d'aide sont disponibles.

On est rendu là. On est en 2023, on est rendu à une étape où on doit introduire le numérique dans nos pratiques , a indiqué Pierre Tremblay, directeur à l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec

Plusieurs entrepreneurs étaient présents lors de la séance d'information portant sur la méthode BIM. Photo : Radio-Canada

C'est ce qu'on est venu évaluer aujourd'hui. C'est de voir les outils et l'accompagnement qui peuvent être offert là-dedans. C'est une marche qui est de hauteur variable, mais qui peut être grosse. C'est des changements technologiques qui sont assez importants , a renchéri Thomas Bergeron, chargé de projets au sein d’Entreprise d'électricité Sirois.

À la Société québécoise des infrastructures (SQI), près de 65 % des contrats sont octroyés avec l'approche BIM , une proportion qui pourrait augmenter. Cependant, ce ne sont pas tous les organismes du gouvernement du Québec qui sont aussi avancés dans le domaine.

D’après un reportage de Louis Martineau