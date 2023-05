Le projet de Marché Champlain du gouvernement Legault sur la glace?

Le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, a voulu savoir ce qu'il en était pour d’autres promesses liées au tunnel.

Il a demandé s’il y avait une modification au projet de Marché Champlain, présenté en grande pompe lors de la dernière campagne électorale.

La Coalition avenir Québec (CAQ) souhaitait alors que ce nouveau marché soit construit à l’endroit du terminal de la traverse Québec-Lévis. Le parti visait la possibilité d’offrir une traverse exclusivement destinée aux piétons et aux cyclistes.

C’est certain qu’avec les derniers événements et la décision qui a été prise à la lumière des données qu’on a obtenues, on doit se requestionner sur cet engagement-là. [...] Parce que oui, il y avait une interrelation entre un lien sous fluvial autoroutier et la traverse piétons.

Transformer des autoroutes

Préoccupé par la qualité de l’air dans Limoilou et soulagé que le 3e lien autoroutier ne voie pas le jour, Sol Zanetti s'interrogeait à savoir si le gouvernement avait changé son fusil d’épaule en ce qui a trait à la transformation des autoroutes Laurentienne et Dufferin-Montmorency.

On sentait que le gouvernement ne voulait pas s’engager là-dedans parce qu’il va falloir qu’on évacue quelque part les voitures qui vont arriver de la Rive-Sud , a lancé le député de Québec solidaire, Sol Zanetti.

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale Jonatan Julien a été mitraillé de questions au sujet de l'abandon du projet de 3e lien autoroutier lors de l'étude des crédits budgétaires, mercredi après-midi. Photo : Radio-Canada

À la grande surprise du député solidaire, le ministre responsable de la Capitale-Nationale Jonatan Julien a répondu que l’option de transformer ces autoroutes en boulevards urbains n'était pas écartée.

On le regarde et on en discute [...] C’est certain qu’on analyse ces dossiers-là et qu’on les regarde dans plusieurs perspectives , a lancé le ministre responsable de la Capitale-Nationale sans donner d’échéancier précis.

Le ministre a aussi affirmé que le gouvernement réfléchissait et avait de l’ambition au sujet de la phase 4 de la promenade Samuel de Champlain, le long du fleuve Saint-Laurent jusqu’à la chute Montmorency.

Jonatan Julien a refusé de s’engager à réaliser cette quatrième phase d’ici les prochaines élections.

3e lien : pas une « promesse brisée »

Talonné lors de l’étude des crédits budgétaires pour la Capitale-Nationale, le ministre responsable de la région a refusé de qualifier le recul du gouvernement sur le 3e lien de « promesse brisée ».

Le chef par intérim du Parti libéral du Québec Marc Tanguay a demandé au moins à quatre reprises au ministre et député de Charlesbourg si c’était une promesse brisée.

Jonatan Julien a répété maintes fois qu’il était responsable de ne pas aller de l’avant avec le projet de tunnel autoroutier.

Je réitère qu’il est responsable de revalider les engagements avec des données probantes. Et c’est ce qu’on a fait. Et je pense qu’on a pris la bonne décision bien qu’elle soit difficile , a lancé Jonatan Julien.

Vous ne le qualifiez pas de promesse brisée? , a relancé Marc Tanguay.

Pour moi, le 3e lien qu’on préconise et qu’on propose c’est celui de transport collectif entre les deux rives , a simplement laissé tomber Jonatan Julien.

Il a également répété les arguments soulevés par le premier ministre et la ministre des Transports et de la Mobilité durable Geneviève Guilbault au cours des dernières semaines. La CAQ affirme depuis des jours que les données d’achalandage démontrent qu’un 3e lien n’est plus justifiable.