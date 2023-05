Élan de solidarité envers les sinistrés des inondations dans Charlevoix

Après les ravages et les dégâts provoqués par les inondations de lundi dans la région de Baie-Saint-Paul, la population s’organise pour offrir de l’aide aux sinistrés et ramasser les débris laissés par la crue. Un élan de solidarité a mobilisé les résidents.

De la centaine de résidents évacués, à peine une quinzaine ont eu besoin de dormir au refuge ouvert par les autorités, les autres ont vraisemblablement été accueillis par des proches.

Avec son équipe, la conseillère municipale de Baie-Saint-Paul et directrice générale du Centre communautaire Pro-Santé, Annie Bouchard, fait partie de ceux qui prêtent main-forte. Elles ont été aidées d'entreprises locales qui ont donné de la nourriture notamment.

On a réchauffé de la soupe qui a été donnée par le casino, puis la microbrasserie nous a apporté plein de nourriture. On fait juste la distribuer aux sinistrés et aux intervenants qui sont dans les maisons en train de les vider et de faire du ménage , indique-t-elle.

Le premier ministre du Québec, François Legault, s'est rendu à Baie-Saint-Paul. Il a promis de l'aide aux résidents touchés par l'inondation. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Christophe Schirat, dont la maison a été inondée, ne se décourage pas face à la tâche en raison surtout du soutien qu’il reçoit. Grosse mobilisation, tout le monde s’entraide, on avance bien. On clenche ici et puis dans les prochains jours, on ira aider les autres , affirme-t-il.

Le directeur général du Festif de Baie-Saint-Paul, Clément Turgeon, a créé un groupe Facebook pour organiser des corvées de nettoyage dans la municipalité. Lyne Tremblay fait partie de ceux qui ont levé la main pour offrir de l’aide.

Au bureau du festival, on lui a donné l’adresse d’un citoyen sinistré pour qu'elle puisse aller prêter main-forte. Heureusement, on a été épargnés, alors on donne au suivant et on essaie de donner un coup de main à nos amis, c’est la force de la communauté , relate la bénévole.

La Ville de Baie-Saint-Paul organise deux séances d’information jeudi à l'aréna : l'une à 19 h pour les citoyens affectés par les inondations, et l'autre à 20 h pour les propriétaires d’entreprises.