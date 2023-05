Le plan de la CAQ pour la traverse Québec-Lévis réévaluée par le MTQ

La Coalition avenir Québec avait proposé en 2018 et une fois de plus lors de la dernière campagne électorale, qu’elle souhaitait transformer le service actuel en navette fluviale pour vélos et piétons seulement.

Dans la mesure où il n’y a plus de transport routier qui est prévu dans le troisième lien, on est à réévaluer l’usage éventuel des prochaines navettes , a affirmé la ministre dans le cadre des études de crédit budgétaire du ministère des Transports.

Geneviève Guilbault explique que son parti considérait qu'il pourrait y avoir une redondance si des véhicules empruntaient un troisième lien ainsi que les traversiers.

Renouvellement de la flotte

Les deux navires qui assurent la traverse entre Québec et Lévis, soit les NM Lomer-Gouin et NM Alphonse-Desjardins, construits en 1971, approchent de leur fin de vie qui est prévue pour 2031.

La ministre a confirmé qu'aucune rupture de service n’aura lieu en lien avec la fin de la vie de ces navires.

« On va s’assurer qu’on aura des bateaux de remplacement et que la traverse Québec-Lévis sera en fonction sans interruption. » — Une citation de Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable

La ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault, lors de son annonce de l'abandon du volet autoroutier du projet de troisième lien entre Québec et Lévis, le 20 avril 2023. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Effectivement la STQ a un plan, c’est déjà dans les cartons, affirme la PDG de la Société des traversiers du Québec, Greta Bédard, dans le cadre des mêmes études de crédit.

« Quand on arrive en fin de vie utile d’un navire, on analyse les besoins de la clientèle, les besoins changeants et on planifie en amont [c'est-à-dire] six années avant la fin utile des navires. Alors, d’ici 2025 on va amorcer les travaux pour les appels d’offres. » — Une citation de Greta Bédard, PDG, Société des traversiers du Québec

Mme Bédard indique que le budget pour les nouveaux navires n'est pas encore déterminé.

Les projets passés

En 2018, la CAQ avait promis de lancer un appel d’offres pour évaluer le projet de transformation de la traverse Québec-Lévis. Dans son cahier de propositions de l’époque, la formation politique soulignait que les objectifs étaient de réduire les coûts pour les usagers, ainsi que les temps de traversée.