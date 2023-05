Marsoui voit grand pour les cinq prochaines années

Le plan, appelé Musée des paysages marsois, vise à transformer le village en musée à ciel ouvert, divisé en sept zones couvrant le coeur du village, le littoral et le paysage entre mer et montagne.

En entendant parler du grand plan de développement touristique des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie, on savait à ce moment-là que ça pourrait être un levier très important pour présenter nos projets. On s’est dit : "on va faire nos devoirs d’avance" , raconte la mairesse de Marsoui, Renée Gasse.

« On s’est dit : "on va se préparer une vision, on va rêver notre village, tout en étant réaliste". » — Une citation de Renée Gasse, mairesse de Marsoui

« On veut attirer des gens, on veut que nos gens restent ici et on veut attirer des promoteurs », affirme la mairesse de Marsoui, Renée Gasse. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Mme Gasse affirme que le processus leur a permis de prendre connaissance des défis et des enjeux auxquels [la Municipalité] va avoir à faire face .

Résilience côtière et changements climatiques

Le vent et les vagues ont malmené la Municipalité dans les dernières années. Le quai a été presque détruit et les berges se sont transformées en peu de temps.

La mairesse estime que c’est le plus gros défi que le village doit affronter.

On a fait face à des aléas climatiques extraordinaires. On a perdu une partie de ce qu’on appelait la petite île. Le paysage côtier a changé. Il faut se réapproprier le nouveau paysage tracé par les aléas côtiers , affirme-t-elle.

Les tempêtes des dernières années ont remodelé le trajet de la rivière et presque complètement détruit le quai de Marsoui. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La vision se décline en six grandes phases, dont les trois premières seraient consacrées au littoral.

Les six grandes phases de la vision de développement de Marsoui 2023-2028 Les six grandes phases de la vision de développement de Marsoui 2023-2028 1. Études de dynamiques côtières 2. Réfection de la rue du quai 3. Aménagement du littoral 4. Réfection de la rue principale 5. Réaménagement du Parc Couturier 6. Aménagement extérieur du centre récréatif

Connexion avec l’arrière-pays

Marsoui souhaite également mettre en valeur les bâtiments patrimoniaux, comme déjà amorcé avec le restaurant La Couquerie, mais aussi valoriser l’arrière-pays.

La municipalité de Marsoui souhaite mettre en valeur ses bâtiments patrimoniaux. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les territoires forestiers et montagneux de Marsoui regorgent de qualités paysagères, qualifiées par la richesse de la nature, la topographie des Chic-Chocs, la présence de cours d’eau, de nombreux types de sentiers , pouvait-on lire lors de la présentation publique de la vision.

Plusieurs entreprises profitent déjà de l’arrière-pays avec succès. Les territoires forestiers représentent une force motrice incroyable pour la revitalisation de notre village , conclut la présentation.

Le village de Marsoui est niché entre mer et montagnes. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La directrice générale de Marsoui, Anne Sohier, affirme que, dans les faits, les gens passent à Marsoui et s’arrêtent seulement pour aller aux toilettes, sur leur route pour aller à Percé.

Moi, j’aimerais que les gens arrêtent et disent : "Wow!" J’aimerais que les gens aient un coup de foudre.

Cette vision est estimée à 5,5 millions de dollars. La Municipalité de Marsoui croit pouvoir aller chercher du financement auprès de bailleurs de fonds comme le gouvernement ou la MRC de La Haute-Gaspésie.

La MRC présentera d'ailleurs son plan de développement touristique de la Haute-Gaspésie et des Chic-Chocs le 11 mai prochain à Sainte-Anne-des-Monts. Ce plan devrait être accompagné d’enveloppes budgétaires pour des projets tels que celui de la Municipalité de Marsoui.

Avec les informations de Jean-François Deschênes