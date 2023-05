Tatouer sans talent, mais avec humour

Faut-il être bon en dessin pour être artiste-tatoueur? Avec un peu d'humour et de dérision, Janky Doodlez a prouvé que non. Aujourd'hui, son style est reconnu et fait de plus en plus d'adeptes.

Le Vancouvérois a commencé à faire des tatouages un peu par hasard, il y a quelques années. N'ayant aucune formation en art, il se définit comme un comédien du tatouage plutôt qu’un véritable artiste-tatoueur.

Il y a sept ans, Janky Doodlez a perdu son frère, qui était artiste-tatoueur. Pour se sentir plus près de lui, Janky Doodlez a décidé de se faire quelques tatouages sur lui-même.

Je n’ai pas eu la chance d’avoir un tatouage fait par lui. Après son décès, j’ai senti un besoin d’avoir des tatouages pour me sentir plus près de mon frère. C'est pour ça que je me suis fait un tatouage , dit-il.

Rencontrez Janky Doodlez

Janky Doodlez ne s'en cache pas, il n'est pas bon en dessin. C'est pourquoi il se dit un comédien du tatouage plutôt qu'artiste-tatoueur. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Le premier tatouage qu’il s'est fait était horrible et ce qui était censé être un fantôme ressemble au final plutôt à un pénis.

Je n’ai pas fait de tatouage pendant un an après ça. Je me disais que je ne devrais pas en faire , dit-il en riant. Puis, apprenant qu’il sait manipuler une machine à tatouages, ses amis insistent pour qu’il recommence à en faire.

Un an plus tard, des amis m’ont demandé de leur faire des tatouages. Tranquillement, j’ai recommencé à en faire et ça n’a cessé de croître depuis , dit Janky Doodlez.

Plus jeune, il aimait griffonner sur les pages de ses cahiers, mais sans plus. C’est d'ailleurs ce à quoi ses tatouages ressemblent.

Le style de tatouage de Janky Doodlez consiste à ne pas suivre les règles du dessin. Photo : Janky Doodlez

Le Vancouvérois n'a aucune formation. « Tu improvises ou tu fais ce que tu veux! » Cette forme de tatouage fait de plus en plus d'adeptes, notamment en Europe, où ce style est très populaire. Photo : Janky Doodlez

Plus jeune, Janky Doodlez aimait griffonner sur les pages de ses cahiers. Et c'est ce à quoi ses tatouages ressemblent aujourd'hui. Photo : Janky Doodlez

Pour les plus téméraires, Janky Doodlez fait parfois des sessions de tatouages à l'aveugle. Photo : Janky Doodlez

Le style s’appelle ignorant style. C’est très populaire en Europe. Ça veut dire que tu n’as aucune formation, tu ne suis pas les règles du dessin. Tu improvises ou tu fais ce que tu veux , explique-t-il.

Pour les plus téméraires, il fait quelques fois par année des séances de tatouage à l’aveugle.

Lorsque la demande pour les tatouages est plus tranquille, j’invite les gens à venir se faire tatouer en donnant ce qu’ils veulent. Par contre, ils n’ont aucune idée du tatouage que je vais faire sur eux. Parfois, je ne le sais même pas moi-même à l’avance. C’est à main levée , raconte-t-il en riant.

« J’encourage tout le monde à poursuivre une forme d’art, que ce soit la musique ou le dessin. Tu n’as pas à être bon pour être un artiste, tu n’as qu’à aimer faire ça. [...] Je crois que je suis la preuve que n’importe qui peut être un artiste. » — Une citation de Janky Doodlez

Janky Doodlez prend son travail au sérieux, mais il précise que c'est là que le sérieux se termine. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Janky Doodlez ne se prend pas au sérieux, et ses tatouages reflètent ce trait de sa personnalité.