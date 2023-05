Un premier spectacle solo pour l’humoriste Matthieu Pepper

Du haut de ses 32 ans, Matthieu Pepper est déjà un habitué de la radio et de la télévision, où on a pu le voir dans Le maître du jeu, le Bye bye 2021, Entre deux draps (dont il est aussi l’auteur et idéateur) et, plus récemment, Je viens vers toi, le nouveau talk-show de Marc Labrèche à Noovo. C’est sans compter ses nombreuses apparitions sur scène.

Dans son premier spectacle, qu’il présente comme s’inscrivant dans la pure tradition du monologue d'humour, il s'interroge sur la question de la masculinité en parlant de son père, qui était un homme rose avant son temps , comme l'explique l’humoriste dans un communiqué. Il sera aussi question d’anxiété et de nostalgie.

Matthieu Pepper présentera son spectacle en rodage ce printemps et tout l’été à travers le Québec, dont une semaine complète au Vieux Clocher de Magog du 8 au 12 août. Les premières médiatiques sont prévues pour le 18 octobre à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, ainsi que le 24 octobre à L’Olympia de Montréal.

Les billets sont en vente sur le site web de l’humoriste  (Nouvelle fenêtre) .