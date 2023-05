The Tonight Show et The Daily Show à l’arrêt en raison de la grève des scénaristes

Parmi les émissions qui ont entrepris de présenter d’anciens segments pour combler leur temps d’antenne, on compte The Tonight Show avec Jimmy Fallon, The Daily Show, Jimmy Kimmel Live, The Late Show et Late Night.

Ces mastodontes de la télé américaine, qui sont alimentés soir après soir par le travail d’auteurs et d’autrices, sont les premiers à ressentir les contrecoups de la grève des quelque 11 500 scénaristes de la Writers Guild of America (WGA).

Si le conflit de travail perdure, les spécialistes entrevoient aussi d'importants retards pour les séries et long métrages américains dont la date de sortie est prévue cette année.

La dernière grève des scénaristes aux États-Unis remonte à 2007-2008. Photo : AP / Chris Pizzello

Moments difficiles

Vendredi, l’animateur de Late Night Seth Meyers a pris un moment pour avertir son public des conséquences que le mouvement de grève pourrait avoir ces prochaines semaines, tout en réaffirmant supporter les demandes de la WGA , dont il est membre.

Cela n'affecte pas seulement les scénaristes, mais aussi toute l'incroyable équipe de ces émissions, a-t-il déclaré. Et [la grève] serait vraiment une chose misérable à vivre, surtout si l'on considère que nous venons de subir une terrible pandémie qui a touché non seulement le monde du spectacle, mais aussi chacun d'entre nous.

Les scénaristes disent avoir du mal à vivre de leur métier, avec des salaires qui stagnent, voire baissent en raison de l'inflation, alors que leurs employeurs réalisent des bénéfices et augmentent les salaires de leurs dirigeants et dirigeantes.

De leur côté, les studios affirment devoir réduire leurs coûts en raison des pressions économiques.

Lors du précédent mouvement de grève des scénaristes, en 2007 et 2008, les émissions de fin de soirées avaient aussi subi de plein fouet les conséquences du conflit de travail. Il avait duré 100 jours.