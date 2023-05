Deux sénatrices nommées à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard

Jane MacAdam et Iris Petten ont été nommées mercredi par la gouverneure générale à deux postes de sénatrices indépendantes qui étaient vacants. Elles vont respectivement représenter l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.

Jane MacAdam a notamment occupé le poste de vérificatrice générale de l’Île-du-Prince-Édouard pendant sept ans, jusqu’en mai 2020.

Avant cette nomination, elle a été directrice de la vérification au Bureau du vérificateur général de la province pendant 25 ans. Comptable professionnelle agréée, elle a plus de 40 ans d’expérience en vérification législative.

Elle a également fait du bénévolat dans sa communauté. Elle a notamment œuvré dans le domaine des activités sportives pour les jeunes, dans une association parents-enseignants et auprès de son église.

Un engagement bénévole

Iris Petten est une entrepreneure de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle a 35 ans d’expérience dans le secteur des pêches. Elle a notamment siégé à plusieurs conseils d’administration, dont ceux de Canship Ugland Ltée, de Penney Ugland Ltée, d’Oceanex et de Postes Canada.

Elle a également fait du bénévolat dans de nombreuses organisations, dont la fondation Kids Eat Smart, le comité consultatif de l’institut piscicole et maritime de l’Université Memorial de Terre-Neuve et l'International Women’s Forum. De 2013 à 2022, elle a réalisé trois mandats à la présidence de l’Université Memorial de Terre-Neuve.

Les deux femmes ont été recommandées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat et choisies selon un processus fondé sur le mérite et ouvert à tous les Canadiens. Ce processus vise à assurer que les sénateurs sont indépendants, qu’ils reflètent la diversité du Canada et qu’ils sont en mesure de se pencher sur les nombreux défis et toutes les occasions qui se présentent au pays , est-il écrit dans un communiqué diffusé mercredi.