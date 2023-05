Forte de surplus budgétaires de 60,8 M$, Laval veut améliorer son réseau routier

Après les dépenses liées aux affectations budgétaires réglementaires, il reste 26 millions de dollars sur la table pour les ambitions du maire Boyer. La part du lion de cette somme, soit 15,7 millions de dollars, sera consacrée à l'amélioration du réseau routier. La Ville investira aussi 3 millions de dollars dans sa réserve pour le déneigement.

Malgré l'ampleur des sommes investies, le maire Boyer a demandé à la population lavalloise à faire preuve de patience. De tels travaux se planifient et les résultats de ces investissements seront visibles en 2024 et 2025 , a-t-il prévenu.

« Je rappelle néanmoins aux Lavalloises et aux Lavallois que nos équipes travaillent actuellement d’arrache-pied et sont en blitz nid-de-poule. » — Une citation de Stéphane Boyer, maire de Laval

Outre l'état des routes elles-mêmes, l'administration municipale compte s'attaquer à la sécurité sur son réseau : elle entend réduire les limites de vitesse de 10 km/h sur son territoire, à partir du mois de juin.

Des surplus générés par l'immobilier

Près de la moitié des surplus dégagés en 2022 sont associés à 30 grandes transactions commerciales totalisant plus 33 millions de dollars dans le domaine immobilier, dont une portion de la vente du Carrefour Laval.

Le marché résidentiel a aussi renfloué les coffres de la Ville. Elle a récolté 27,6 millions de dollars de plus que prévu en droits de mutation et en délivrance de permis. Les taux d'intérêt ont permis d'amasser 8,8 millions de dollars de plus qu'escompté.

Aux revenus à la hausse s'ajoutent des dépenses à la baisse pour expliquer les résultats financiers de Laval l'an dernier. L'administration s'est serrée la ceinture pour contrôler les salaires et les avantages sociaux de ses employés, engendrant des économies de 9,4 millions de dollars.

Anneé record pour l'immobilisation

En plus du rapport financier rapportant une saine gestion financière, 2022 marque une année record pour Laval, avec un taux de réalisation du Programme triennal d'immobilisations ( PTI ) de 82 %.

En plus d’avoir eu un taux de réalisation très élevé, les dépenses d’immobilisations ont atteint un nouveau sommet de 327,8 millions de dollars, soit presque 80 millions de dollars de plus que l’an dernier. Laval ainsi pu financer la construction d'infrastructures sportives, policières et communautaires, la réfection d'aqueducs et d'égouts ou encore des projets environnementaux comme la restauration de berges et la plantation de végétation pour réduire les îlots de chaleur.