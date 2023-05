Hausse de taxes vertigineuse de 35 % à Gallichan

Une compréhension erronée du programme TECQ (Taxes sur l'essence et de la contribution du Québec) fait en sorte que le projet de réfection de l'usine de captation et de traitement des eaux, représentant 1,4 million $, ne sera pas financé en totalité. Les paramètres du programme n'avaient pas été compris, de sorte que la municipalité s'est retrouvée en situation déficitaire.

Or le gouvernement du Québec ne permet pas aux villes de présenter des déficits. Le maire Serge Marquis explique avoir dû refiler la facture aux contribuables.

Plus d'une centaine de citoyens de Gallichan ont assisté à l'assemblée du conseil municipal mardi soir, où la situation a été exposée.

« Il y a eu une mauvaise compréhension du programme, alors on doit taxer le citoyen en fonction pour rembourser ce fameux déficit de la municipalité. C'est pour ça qu'on arrive avec une augmentation qui est fulgurante. » — Une citation de Serge Marquis, maire de Gallichan

Le maire de Gallichan, Serge Marquis. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Demande d'aide

Le maire de Gallichan a demandé l'aide de la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, afin d'obtenir une forme de compensation pour les citoyens.

On espère être capables d'offrir aux citoyens une compensation qui pourrait aider les payeurs de taxes qui utilisent pas l'aqueduc, pour qu'ils puissent au moins recevoir des services additionnels. Il y a eu un problème, il y a eu quelque chose qui n'a pas été correct, on en est tous conscients, mais on va essayer de trouver des façons alternatives de rassurer notre population , mentionne Serge Marquis, ajoutant être en contact étroit avec la députée.

Pour la citoyenne Josianne Fortier, cette façon de faire semble inéquitable.

Je ne blâme pas les conseillers actuels, parce que je pense qu'ils ont essayé du mieux qu'ils pouvaient de rattraper la situation. Le mal était déjà fait. Sauf que je considère quand même qu'il y a une injustice par rapport à la taxation, parce que les citoyens sont taxés de façon un peu démesurée. C'est une erreur de la municipalité, dans le fond, sans quoi on n'en serait pas là aujourd'hui si tout le monde avait fait son travail comme il faut. C'est ce que je déplore , exprime Mme Fortier.

Ainsi, le propriétaire d'une maison de 200 000 $ subira une hausse de taxes de 300 $, un montant qui sera d'ailleurs récurrent pour les 10 prochaines années.

- Avec la collaboration de Lise Millette