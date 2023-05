La baisse d’impôts promise par le PCU augmenterait la dépendance de l’Alberta au pétrole

Lundi, la cheffe du Parti conservateur uni (PCU), Danielle Smith, a promis que si son parti est réélu le 29 mai, il créera ce nouveau taux d’imposition des revenus personnels, qui générerait une économie allant jusqu’à 760 $ par personne par an.

En 2023, le taux d’imposition est de 10 % pour les premiers 142 292 $ de revenus, puis il augmente progressivement.

La mesure coûterait 1 milliard de dollars par an au trésor public, selon le PCU . Deux économistes de l’Université de Calgary, Lindsay Tedds et Trevor Tombe, jugent que cette estimation est juste.

Cette baisse d’impôts représente environ 7 % des 14 milliards de dollars en revenus personnels projetés pour l’année 2023-24, soulignent-ils, et le coût va s’accroître avec le temps.

Cela veut dire que l’Alberta sera probablement plus dépendante des revenus provenant des ressources naturelles qu’avant et il s’agit d’une source de revenus volatile. C’est une décision qui comporte des risques fiscaux pour le budget provincial , croit Trevor Tombe.

Il a calculé que pour équilibrer son budget, l’Alberta aurait besoin que 23,4 % de ses revenus proviennent des ressources naturelles si cette mesure est mise en place, plutôt que les 21,9 % requis en ce moment.

Lindsay Tedds estime quant à elle qu’il ne s’agit pas d’une décision fiscale prudente, malgré les surplus actuels de la province.

« Les surplus sont seulement dus aux prix élevés du pétrole. Nous n’avons pas un surplus parce que nous avons été prudents dans notre gestion fiscale, mais parce que nous sommes encore dans les montagnes russes des revenus pétroliers. » — Une citation de Lindsay Tedds, économiste, Université de Calgary

Des choix difficiles pourraient être nécessaires

Le prix du baril de pétrole est d’ailleurs souvent resté sous la barre nécessaire pour équilibrer le budget ces dernières semaines, ce qui pourrait causer un manque à gagner à la fin de l’année si les prix ne remontent pas suffisamment pour compenser.

Des compressions budgétaires seraient alors nécessaires pour équilibrer le budget, d'autant plus que Danielle Smith a promis de ne pas augmenter les impôts. Elle promet même de légiférer pour empêcher de les augmenter sans approbation par référendum.

Rachel Notley, cheffe du NPD (à gauche) et Danielle Smith, cheffe du PCU (à droite), ont pris ces engagements lundi. Photo : Facebook / NPD / PCU

La cheffe du Nouveau Parti démocratique albertain, Rachel Notley, promet également de ne pas augmenter les impôts au cours des quatre prochaines années. Elle refuse toutefois de mettre en place le même type de loi que promet Danielle Smith.

Ce genre d'engagement n'est pas gratuit. Je m'inquiète que cela veuille dire que le Parti conservateur uni couperait dans la santé et l'éducation , affirme Rachel Notley.

La participation des femmes au marché du travail accrue

La professeure Lindsay Tedds souligne qu’un nouveau taux d’imposition de 8 % aurait des avantages.

Nous savons que les personnes ayant des revenus faibles ou médians sont beaucoup plus sensibles aux impôts. C'est efficace de les diminuer, car ça va pousser plus de gens à travailler plus, surtout les femmes , explique la professeure.

Ce changement rapprocherait également l’Alberta de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, dont les taux d’imposition sont encore plus bas pour les personnes à faibles revenus.