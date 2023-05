La troupe de danse Conversion finaliste à Canada’s Got Talent

Seuls quatre numéros parmi les 18 demi-finalistes accèdent directement à la finale. Quatre autres pourront rester dans l’aventure, mais ils devront remporter le vote du public.

C’est donc un tour de force pour la troupe du studio de danse District 5. C’est une expérience de fou qu’on vit. On veut donner notre 100 %. On espère que Trois-Rivières et le Québec au complet vont nous suivre et nous encourager , a déclaré Carolina St-Pierre, l’une des danseuses.

Les familles et amis des danseurs étaient rassemblés dans l’auditorium du Collège Laflèche pour visionner l’épisode. Près de 200 personnes se sont déplacées, dont des jeunes pour qui Conversion est une source d’inspiration.

On se rend compte à quel point on est des modèles pour les plus jeunes. Ils viennent suivre des cours une ou deux fois par semaine et nous disent ‘’oh mon dieu! c’est toi qu’on a vu à la télé’’ , a raconté Carolina St-Pierre.

Le propriétaire du studio District 5 et chorégraphe, Vincent Desjardins, explique que la troupe a misé sur une proposition ambitieuse pour relever le dernier défi. Le but de ce numéro était de parler de Conversion. On est allés à Canada’s Got Talent pour exposer notre style unique qui est un mélange de hip-hop et de contemporain. Quand tu amènes quelque chose de nouveau, les gens ne sont pas certains s’ils aiment ou pas. C’était un peu l’histoire de Conversion; on assume notre choix , a-t-il commenté.

Une nouvelle chorégraphie en préparation

En passant directement à la finale, la troupe dispose d’un avantage considérable. Ils peuvent se mettre au travail avant les autres pour préparer leur prochain numéro. Ils préparent une prestation originale, ce qui n’était pas le cas lors des deux dernières rondes.

Ça va être à voir. Il va falloir nous suivre , s’est exclamée Carolina St-Pierre, se gardant bien de dévoiler un avant-goût du numéro qu’elle et ses camarades mijotent.

La troupe dansera en direct à l’occasion de la finale, le mardi 16 mai. Elle aura besoin des votes du public, puisque c’est de cette manière que le gagnant sera déclaré.

Rendu là, tout le monde est égal. C’est les votes qui comptent, donc on souhaite juste que la gang du Québec, de Trois-Rivières et de la Mauricie soit derrière nous pour voter et faire en sorte que la magie se produise , a espéré Vincent Desjardins.

Le vainqueur de la compétition remportera 150 000 $. Si Conversion est couronnée, ce montant sera remis entièrement aux danseurs.

Avec les informations de Kassandra Lebel